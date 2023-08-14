В США сообщили, что Запад разрабатывает новый план украинского наступления

В политических кругах Запада уже начали прорабатывать сценарии подготовки Украины к новому возможному наступлению, которое запланировано на весну 2024 года.

Об этом говорится в статье американской ежедневной газеты The Wall Street Journal (WSJ), которая ссылается на свои информированные источники во властных структурах США.

При этом, по словам собеседников издания, в Вашингтоне и других западных столицах, союзники киевского режима были уверены, что проводимое ВСУ контрнаступление уже в этом году окажется удачным и позволит принудить Москву к переговорам на условиях Киева уже предстоящей зимой.

«Но они просчитались. Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными, поэтому решеного готовить новую наступательную операции», – сообщает WSJ.

Как ранее сообщал «Эксперт», журналист Том Николс в своей статье для одного из старейших и наиболее респектабельных журналов США The Atlantic написал, что контрнаступление ВСУ является военным кошмаром.