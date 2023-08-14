Владимир Ефимов: 44 земельных участка власти Москвы реализовали через торги за полгода

С января по июнь 2023 года власти Москвы реализовали на аукционах 44 земельных участка общей площадью более 7 га, предназначенных под застройку коммерческой недвижимостью и частными жилыми домами. Об этом сообщил 12 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За полгода в столице было реализовано 44 земельных участка общей площадью более 7 га. На них появится около 43 тыс. кв. м. коммерческих площадей и свыше 19 тыс. кв. м. частной жилой недвижимости», – сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что власти выставляют на торги как право собственности, так и право аренды на городские территории. На проданных участках могут быть построены частные индивидуальные дома, магазины, кафе, рестораны и другие объекты.

Больше всего предложений с начала года пришлось на ТинАО – здесь прошли торги по 40 лотам. Два участка продали в Восточном административном округе и еще под одному — на западе Москвы и в ЗелАО.

Всего участие в таких аукционах приняли 450 претендентов. Чаще всего они интересовались землей, на которой можно построить частный дом. Таких наделов с начала года было продано 37, и эти торги стали самыми конкурентными: в среднем на один лот претендовали 11 человек, уточнил руководитель департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков. «Самым популярным стал участок в Новомосковском административном округе площадью около 1,5 тыс. кв. м. – на него претендовали сразу 56 участников торгов», – рассказал он.

Москва – город, развивающий предпринимательство. Напомним, власти столицы выставляют на торги разное имущество. Информация о нем публикуется на Инвестиционном портале Москвы: документы лотов, условия продажи и фото. Там же можно записаться на осмотр объекта, если такая опция доступна.