«Во благо наших общих идей»: Лукашенко предложил Рогозину сотрудничать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с российским политиком и государственным деятелем Дмитрием Рогозиным, сообщила пресс-служба главы государства. Экс-глава Роскосмоса, а ныне руководитель центра и группы военных советников «Царские волки» прибыл в Минск для «переговоров по ряду проектов».

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В самом начале встречи Лукашенко отметил, что Рогозин в последнее время «полностью исчез с радаров», на что тот ему ответил, что продолжает работать, только «в другом качестве, но с гораздо большим потенциалом возможностей и учета тех колоссальных перемен, которые происходят в мире технологий».

«Зная вас как человека деятельного, не могущего где-то там в стороне быть от главных событий не только в регионе, но и в мире, откровенно говоря, готов способствовать тому, чтобы ваши опыт и знания пригодились во благо наших общих идей, которые мы вместе с вами разделяем, и притом давно. У нас единое Отечество, и во имя этого мы с вами просто должны работать. У вас много идей. Знаю об этом. Готов весь потенциал Беларуси, научно-практический, который есть, для этого использовать. Если это будет выгодно для нас, для вас. Ну и в целом для нашего единства Беларуси и России», — заявил Лукашенко.

Рогозин сообщил, что его командировка в Белоруссию «будет недолгой, но продуктивной». Он уточнил, что намерен встретиться с представителями белорусской промышленности — «старыми друзьями, с которыми никогда не терялись добрые отношения», чтобы обсудить с ними проекты, связанные прежде всего с работой научно-технического центра.

