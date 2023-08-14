Военный эксперт не исключил прямого столкновения России с НАТО из-за Украины

На полигоне Бабадаг в Румынии начались учения Deployex боевой группы НАТО, цель которых отработка быстрого развёртывания войск и техники. Таким образом Североатлантический альянс отреагировал на события, которые связаны с линией разграничения на востоке Украины.

Об этом в интервью изданию Pravda.Ru заявил военный эксперт и аналитик Борис Подопригора. По его мнению, здесь явно прослеживается определённый намёк.

«Альянс даёт понять, что в случае необходимости какие-то подразделения, а то и части стран НАТО могут оказаться на территории Западной Украины, – предположил он. – Сейчас Россия сталкивается с целенаправленным воздействием НАТО на конфликт. Запад предупреждает, что может вмешаться в ход боевых действий "по полной"».

Более того, как отметил Подопригора, не стоит исключать, что учения Deployex являются частью подготовки НАТО к прямому военному столкновению с Россией.

«Дело в том, что альянс не может себе позволить проиграть на Украине, так как поражение скажется на позициях Запада на мировом рынке вооружений. Тут даже не столько чистая политика, сколько коммерческий интерес», – резюмировал военный эксперт.

Как ранее писал «Эксперт», НАТО разработали секретный план на случай военного столкновения с Россией. По данным издания Responsible Statecraft, на саммите Североатлантического альянса НАТО были приняты «тысячи страниц конфиденциальных военных планов», в которых детально описывается сценарий непосредственного противостояния с ВС РФ.