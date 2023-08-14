Впервые на Вахтанговской сцене спектакли Театра имени Пушкина

Долгожданная встреча после летних каникул подарит постоянным зрителям уникальную возможность взглянуть на любимые спектакли по-новому, а тем, кто еще не стал частым гостем театра на Тверском бульваре, предоставит прекрасный шанс познакомиться с богатым репертуаром и талантливой труппой.

«ЗАПОВЕДНИК» 18+

Начнётся 74 сезон с ностальгического путешествия в СССР под живое исполнение хитов 70-х. Язвительная и абсурдная автобиографическая повесть Сергея Довлатова, образ которого поразительно точно создаёт Владимир Жеребцов, наполненная неповторимым авторским юмором и перенесённая на театральную сцену – залог хорошего вечера!

«ВЛЮБЛЁННЫЙ ШЕКСПИР» 12+

Следующий спектакль Театра имени Пушкина перенесёт зрителей в атмосферу елизаветинской Англии. Вы сможете восхититься невероятными костюмами той эпохи и, конечно, от души посмеяться вместе с героями остроумной, романтической, полной музыки, приключений и любви постановки!

Пьеса выдающегося британского драматурга сэра Тома Стоппарда – это оригинальная фантазия о молодости Уильяма Шекспира. На сцене Лондон конца XVI века. Юный, вспыльчивый, амбициозный и талантливый драматург (Кирилл Чернышенко) переживает творческий кризис. Случайная встреча с прекрасной Виолой (Елизавета Кононова) возвращает ему вдохновение. Против своей воли девушка помолвлена с богатым дворянином, но по-настоящему она влюблена... в театр! Сражаясь за счастье, Шекспир создаёт один из самых главных своих шедевров – трагедию «Ромео и Джульетта».

«ЛОЖНЫЕ ПРИЗНАНИЯ» 16+

Тонкая, стильная, интригующая французская комедия с Викторией Исаковой в главной роли, о том, как сложно отличить настоящую любовь от искусной подделки. Герои играют на чужих чувствах, пытаясь разобраться в своих, а каждое сказанное слово имеет значение.

Желание быть любимым и страх разоблачения, комплексы и амбиции, ошибки и откровения – всё это знакомо каждому из нас. Что движет героями – корысть или искренность? И сможет ли любовь распутать клубок неловких недоразумений, смешной путаницы и ложных признаний?..

«МАДАМ РУБИНШТЕЙН» 16+

В первый день осени Театр Пушкина покажет трагикомедию об умной женщине с твёрдым характером, которая всего добилась сама – но едва не осталась в гордом одиночестве посреди своей могущественной «империи красоты».

Придумывая всё новые косметические средства и бесконечно совершенствуя свои изобретения, героиня Веры Алентовой не боится экспериментировать, выражать свою точку зрения и вступать в открытые конфликты. Она остра на язык, беспощадна к конкурентам, талантлива, богата и... очень одинока. Спектакль не только подарит хорошее настроение, но и заставит задуматься о цене успеха. Рубинштейн – одна из самых известных, влиятельных и богатых женщин мира. Но счастлива ли она?..

«ЗОЙКИНА КВАРТИРА» 18+

Завершат блок спектаклей Театра имени Пушкина показы премьерной постановки «Зойкина квартира» с неподражаемой Александрой Урсуляк в главной роли!

В некотором смысле это возвращение пьесы на историческую сцену, ведь 100 лет назад Михаил Булгаков написал её именно для вахтанговцев.

Живая музыка, чувственные танцы, красивые наряды... однако за всем этим блеском богемной жизни скрывается драматический сюжет о людях, оказавшихся на распутье эпох, о сложном выборе, о мечтах и надеждах, которым противостоит суровая реальность.