5 премьер августа, которые рекомендуем не пропустить

Театр

Новый сезон Театр имени Пушкина открывает на сцене Театра имени Вахтангова и приглашает совершить путешествие в Великобританию. Спектакль «‎Влюбленный Шекспир»‎ перенесет вас в атмосферу елизаветинской Англии с головокружительными костюмами и романтической атмосферой. Зрителям представят остроумную фантазию на тему биографии Уильяма Шекспира, в которой молодой драматург обретает потерянное вдохновение благодаря внезапной любви и создает свой шедевр «Ромео и Джульетта».

Когда: 28 августа в 19:00, ул. Арбат, д. 26

Кино

С 17 августа компания Про:взгляд выпускает в широкий прокат изысканную мелодраму с элементами психологического триллера «Только ты и я». Интригующий фильм- официальный участник Каннского кинофестиваля 2023 стал десятым юбилейным в фильмографии режиссера Валери Донзелли и уже завоевал сердца киноманов на родине, побив рекорды кассовых сборов во Франции. Зрителей ждет красивая и чувственная картинка со звездами французского кино о страсти, которая оборачивается одержимостью, и семейной идиллии, которая оказывается ловушкой. Сценарий, основанный на романе-бестселлере, захватывает с первых кадров и держит в напряжении до самого финала.

Когда: с 17 августа

Музыка

Театральная компания «Бродвей Москва», МТС Live и Яндекс Афиша представляют музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». 20 песен легендарной группы «Секрет», которые вошли в главный театральный блокбастер страны, теперь доступны на всех стриминговых площадках. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении лучших мюзикловых артистов и первоклассного бэнда ― ровно так, как они каждый день из месяца в месяц исполняются на сцене Театра МДМ уже второй сезон подряд. Прекрасный подарок для всех театралов, меломанов и ценителей прекрасного.

Когда: с 9 августа на всех стриминговых сервисах

Дизайн

До 30 сентября в экоцентре «Цветоводство» Мосприроды на ВДНХ проходит фестиваль «ЦВЕТИ!». В павильоне №29 представлены произведения искусства и арт-объекты, объединенные общей темой — цветы в интерьере. Площадка объединяет архитекторов и дизайнеров, декораторов жилых помещений и общественных пространств, а также любителей живописи, творчества и растений. В программе: выставка работ авторов и открытые мастерские художников, мастер-классы по созданию собственных арт-объектов, лекции и презентации по декорированию помещений.

Когда: до 30 сентября, ВДНХ, павильон №29

Искусство

Магия воды и света ждет посетителей выставки Клода Моне в Саду имени Баумана. «Дама с зонтиком», «Руанский собор», большая коллекция «Кувшинок» ― представлено свыше 100 сюжетов художника, которые находятся в более чем 20 музеях 10 стран мира. Работы в технике жикле в оригинальном размере точно передают цвет, фактуру, характер мазков и даже мельчайшие следы времени, которые пережило каждое полотно. Проводятся лекции по живописи и художественные мастер-классы, которые позволяют лучше узнать историю создания великих картин и глубже понять смысл, вкладываемый Моне в свои творения.

Когда: до 1 октября, сад культуры и отдыха им. Н. Э. Баумана