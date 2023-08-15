S&P 500 и Nasdaq: достаточно одной Nvidia

Если бы за прошлую неделю акции Nvidia не потеряли 8,6%, упав к закрытию пятницы на 15% от июльского пика, то их вчерашний взлет выглядел бы, конечно, убедительней. Но подскочив за день на 7,09%, они все еще остались в заметном минусе относительно недавних максимумов. Хотя сама по себе цифра, что говорить, серьезная.

Ведь акции Nvidia, благодаря ей, стали лидером роста как в Nasdaq Composite, подскочившем вчера на 1,05%, так и в S&P 500, прибавившем 0,57%. В Dow Jones Industrial Average, который вырос лишь на 0,07%, они пока не входят, но за них выступили бумаги Intel, взлетевшие сильнее всех – на 2,25%.

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Вчера вообще росли многие акции, связанные с полупроводниками, как и те, которые рынок ассоциирует с искусственным интеллектом (ИИ). Так, на втором месте в S&P 500 и Nasdaq был Micron (+6,07%). Акции Marvell выросли на 4,44%, Coherent – на 5,49%, а AMD – на 4,1%.

Индекс Philadelphia Semiconductor, уверенно падавший всю прошлую неделю, за понедельник взлетел на 2,87%. NYSE FANG+, в который входят акции крупнейших технологических компаний, подскочил на 1,73%. Amazon.com подорожала на 1,56%, Alphabet – на 1,28%, а Apple с Microsoft прибавили по 0,94%.

Из ряда техногигантов выбивались разве только акции Tesla. Они потеряли 1,19% после ее заявлений о снижении цен в Китае на некоторые версии Model Y. Акции массы небольших американских компаний тоже так и остались под давлением продавцов: индекс Russell 2000 упал на 0,24% и достиг самого низкого уровня за месяц.

Но что поделать, если это был день технологических бумаг – лучший для них за две недели. Причиной же этого стало событие, которое не всякий признал бы за эпохальное.

Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур вчера заявил, что Nvidia – лучший выбор на фоне значительного роста расходов на ИИ. Дисбаланс спроса и предложения на продукцию компании он считает исключительным, полагая, что тот сохранится в течение нескольких кварталов. «Мы думаем, что недавняя распродажа – это хорошая точка входа», - написал он клиентам.

Это столкнуло лавину покупок. Технологическая гонка, действительно, ускоряется и расширяется. Расходы компаний, разрабатывающих ИИ, на чипы Nvidia быстро растут – и отнюдь не только в США. Более того, спрос на них стимулирует даже то, что должно бы мешать – существующие и ожидаемые экспортные ограничения Вашингтона.

Так, на днях FT сообщала, что Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba заказали Nvidia около 100 тыс. процессоров A800 на $1 млрд в этом году, оплатив также поставки на $4 млрд в 2024 году. A800 – это ослабленный A100. Первый китайские компании покупать еще могут, а второй США поставлять уже запретили. Именно последнее и стало причиной появления ослабленной версии чипа, но наложить ограничения могут и на нее – так что в КНР спешат.

Между тем заявления Morgan Stanley – это лишь разогрев перед главным событием для тех, кто верит в звезду Nvidia. На следующей неделе, 23 августа, выйдет ее квартальный отчет.

И довольно символично, что вчерашний рост акций Nvidia стал максимальным именно с 25 мая. В тот день их взлет почти на четверть на фоне блестящего прогноза доходов раскрыл глаза публике на революционный потенциал ИИ. Относительно ближайшей отчетности ожидания, естественно, заоблачные уже прямо сейчас.

«Это первый день за долгое время, когда технологические акции действительно значительно превзошли ожидания, - говорил вчера Reuters гендиректор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. – И это указание на то, что на подходе этот блокбастер – отчет Nvidia. Он может оказать сильную поддержку технологическим акциям».

