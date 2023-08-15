Число жертв взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 35

Количество жертв взрыва на автозаправке в Махачкале увеличилось до 35.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

«По уточненным данным, в результате ЧП погибли 35 человек», — рассказал собеседник агентства.

По данным Минздрава, в больницах Махачкалы находятся 63 человека, в том числе 16 детей; 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

Взрыв на окраине Махачкалы прогремел накануне, 14 августа. По данным СУ СК РФ по Дагестану, ЧП произошло на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули). В здании станции техобслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание, затем последовал взрыв. Пожар перекинулся на автозаправку.

В республике объявлен траур. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования близким погибших.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.