Делягин предостерег ЦБ от копирования прошлогодних действий

Банк России пытается копировать действия марта 2022 года, однако в нынешних условиях стабилизировать курс может не повышение ключевой ставки, а введение обязательной продажи валютной выручки, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике, доктор экономических наук Михаил Делягин. Актуальным сейчас могло бы стать и ограничение покупки валюты для крупных субъектов, сообщил он в комментарии порталу «Лента.ру».

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«Повышая ключевую ставку, Центробанк пытается копировать действия марта 2022 года, но в совершенно других условиях. Тогда ставку повысили почти вдвое, но в условиях общественного шока. Сейчас ситуация совершенно иная и, на самом деле, повторяются события 2014 года, когда повышение ставки только усиливало атаку на валютный рынок», — заявил Делягин.

По словам экономиста, в марте прошлого года большее влияние на стабилизацию валютного курса оказала не ставка, а введение обязательной продажи валютной выручки. То же, по его мнению, могло бы сработать и сейчас.

