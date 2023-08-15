ДОМ.РФ увеличил чистую прибыль до 25,2 млрд. рублей

Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ опубликовал отчетность по МСФО. Как сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа, чистая прибыль компании по итогам первого полугодия выросла почти в 1,5 раза и составила 25,2 млрд рублей. По итогам 2022 года чистая прибыль госкомпании составила 30,234 млрд рублей.

Собственные средства ДОМ.РФ на 1 июля 2023 года составили 311 млрд рублей. При этом чистая процентная маржа (Net Interest Margin) достигла 2,2%, а чистые процентные доходы – 30 млрд рублей.

«ДОМ.РФ продолжает выполнять масштабные социальные задачи и активно развивать бизнес. Компания сохраняет высокий уровень финансовой устойчивости, а чистая прибыль по итогам полугодия выросла до 25,2 млрд рублей при высокой рентабельности собственных средств на уровне 19,1%», - заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко, комментируя отчетность.

Глава института развития также отметил, что в 2023 году в центре внимания ДОМ.РФ останется улучшение жилищных условий россиян и технологическое развитие. Так, «компания уже внедряет технологии информационного моделирования в стройотрасль и запускает продукты, основанные на использовании искусственного интеллекта», подчеркнул Виталий Мутко.

Не менее важным направлением он назвал развитие сектора на Дальнем Востоке. «В 2023 году мы запускаем программу арендного жилья для профессионалов и молодых специалистов на Дальнем Востоке, созданную по инициативе президента РФ», – рассказал гендиректор ДОМ.РФ.

Направление деятельности действительно важное, и работа по нему активно ведется. В частности, в правительстве Сахалинской области изданию сообщили, что инструменты и госпрограммы, которые продвигает ДОМ.РФ, очень востребованы на территории региона.

«Сахалинская область активно сотрудничает с ДОМ.РФ. У нас подписано соглашение о строительстве арендных квартир в рамках программы «Дальневосточная аренда». Это важный для нас проект, который будет способствовать привлечению востребованных кадров, закреплению людей на островах», - заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.