Топ-6 фотовыставок Москвы

Выставки Максима Авдеева и Семена Каца на бульварах столицы

Над этим фотопроектом Максим Авдеев и Семен Кац работали несколько месяцев. В результате получились две выставки, которые можно увидеть на бульварах Москвы. На Гоголевском бульваре можно увидеть «Логику движения» - индустриальные пейзажи от Новороссийска до Сахалина, снятые на ключевых объектах ГК «Дело». Терминалы и порты, железные пути и причалы, гигантские силосы, подъёмные краны, многотонные суда и строгая геометрия рядов контейнеров – постоянное движение стало лейтмотивом фотографий Максима Авдеева. А на Никитском бульваре – галерея портретов «Люди дела», созданных Семёном Кацем. Моряки, докеры, экспедиторы, крановщики, финансисты - у каждого своя судьба и характер, но все вместе они делают общее дело.

Когда: до 31 августа

Где: Гоголевский и Никитский бульвары

“Николай Рахманов. Цвет московской фотографии”

В Музее Москвы открылась выставка “Николай Рахманов. Цвет московской фотографии”. В экспозиции одного из ключевых выставочных проектов музея — десятки работ классика фотоискусства и официального летописца Москвы.

Николая Рахманова (1932–2021) по праву называли «патриархом отечественной фотографии»: никто не снимал так много и так масштабно город и архитектуру. На выставке представлено около 180 уникальных фотографий из архива Николая Рахманова. Тематически экспозиция разделена на четыре раздела: «Кремль» — виды кремлевских стен, башен и соборов; «Люди» — портреты москвичей и хроники городской жизни; «Город» — архитектурные съемки Москвы разных лет и «Биография» — цитаты, занимательные факты, домашние снимки автора, фотокниги и альбомы.

Когда: 28 июля — 6 ноября

«Жизнь как кино»

В Галерее братьев Люмьер проходит одна из самых красивых выставок уходящего лета. В объективе Эллиотта Эрвитта, Стива Шапиро, Гарольда Фрайнстайна, Шейлы Мецнер, Николая Драчинского, Хорста П. Хорста – архитектурные легенды Эмпайр Стейт Билдинг и небоскреб Крайслер, а прекрасные лица «золотой эры» Голливуда - Мэрилин Монро, Грейс Келли, Чарли Чаплин, Вивьен Ли, Фрэнк Синатра, Грейс Келли.

Когда: до 3 сентября

Где: ул. Б. Полянка, 62, стр. 1

«Предугадать момент»

Выставка «Предугадать момент» в Еврейском музее и Центре толерантности приурочена к столетию со дня рождения Льва Бородулина. В экспозиции – обстоятельный рассказ о творческом пути знаменитого спортивного фотографа: от ранних работ до его классических снимков. Также в представлены работы Льва Бородулина, которые он создал в Израиле: это и спортивные мероприятия, и наблюдения за повседневной жизнью.

Когда: до 17 ноября

Где: ул. Образцова, 11, стр. 1А

«Камчатка. Рассказ о лисах»

26 месяцев – ровно столько провели на Камчатке Анна и Дмитрий Шпиленки. В Кроноцком заповеднике они снимали жизнь лис: их заботы, семейные конфликты, рождение лисят и выживание в холодный сезон показаны на фоне животного мира Камчатки – медведей, лосей, беркутов и других прекрасных обитателей того сурового края.

Когда: до 31 августа

Где: Крымский Вал, 10

Подробнее: https://www.park-gorkogo.com/muzeon

«Атлас Капотни»

Оказавшись в природном заказнике «Берег реки Москвы в Капотне», посмотрите на фотографии проекта «Атлас Капотни», который Музей Москвы подготовил вместе с Биологическим музеем им. Тимирязева. Небольшой парк несколько лет назад обрел второе дыхание: над заболоченными участками появилась специальная парящая тропа протяженностью около километра. Выставка знакомит с жизнью обитателей этих мест и растений, которые тут произрастают.

Когда: ежедневно

Где: Капотня 4-й квартал

Подробнее: https://mosmuseum.ru/exhibitions/p/atlas-kapotni/