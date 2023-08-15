Габон привлек финансирование на защиту природы с помощью госдолга

В Габоне завершился необычный своп. Часть средств, вырученных от обмена гособлигаций на полмиллиарда долларов, пойдет на рефинансирование госдолга, а вторая на сохранение и охрану океана и морской фауны этой страны, расположенной в Центральной Африке.
Bank of America, правительство Габона и экологическая организация Nature Conservancy сообщили 15 августа 2023 г о завершении свопа. Это, сообщает Bloomberg, первый своп в Африке, средства от которого пойдут на охрану природы. Правительство выкупило три пакета номинированных в долларах гособлигаций на 500 млн долларов, по данным Moody’s Investors Service, за 436 млн долларов. Затем эти облигации были обменены на новый кредит стоимостью в полмиллиарда долларов с более долгим сроком погашения. В свопе участвовали так называемые «голубые облигации». Это долговые ценные бумаги, при помощи которых привлекаются средства для проектов, поддерживающих устойчивое использование ресурсов океана.
«Своп является важным моментом, который дает нам надежду на то, что зеленые или голубые финансовые механизмы получат большое развитие в предстоящие годы и помогут таким странам, как Габон»,- говорится в заявлении президента страны Али Бонго Ондимбы.
Своп габонских облигаций стал дебютом Bank of America в «природных» свопах, который придумали и начали в Credit Suisse Group AG. Первый блин не обошелся без проблем и задержек. Например, новые габонские голубые облигации были оценены с более высокой, чем ожидалось, процентной ставкой, что уменьшило выгоду для Габона и заставило как минимум одного крупного «голубого» инвестора - TIAA’s Nuveen отказаться от сделки.
Вызвало сомнения у аналитиков и утверждение о снижении долговых рисков, потому что очень большая доля габонских облигаций, по которым приближается срок погашения, по-прежнему остается на рынке на прежних условиях.
Ожидается, что своп позволит потратить в течение 15 лет 125 млн долларов на защиту океана и помочь правительству достичь цели – обеспечить к 2030 году охраны и защиту 30% омывающего берега Габона океана.
Габонский своп стал очередной транзакцией набирающих популярность инновационных финансовых возможностей для развития биоразнообразия, борьбы с изменениями климата и защиты природы. В последние годы схожие свопы проводили Белиз, Барбадос и Эквадор. Новая «мода» особенно популярна среди развивающихся стран, а также политиков и банков, которых привлекают идеи и цели Экологического, социального и корпоративного управления (ESG). «Природным» свопам планируют посвятить много времени участники Конференции ООН по климату СОР28, которая пройдет в ноябре.
«Надеемся, что эта транзакция станет образцом, которым смогут воспользоваться и другие страны»,- подчеркнул вице-президент Bank of America Пол Донофрио.
Действительно, такие свопы могут провести как минимум два десятка стран. Организаторы габонского свопа продолжат свою деятельность и намерены проводить не меньше одной такой транзакции в год.