Габон привлек финансирование на защиту природы с помощью госдолга

В Габоне завершился необычный своп. Часть средств, вырученных от обмена гособлигаций на полмиллиарда долларов, пойдет на рефинансирование госдолга, а вторая на сохранение и охрану океана и морской фауны этой страны, расположенной в Центральной Африке.

Bank of America, правительство Габона и экологическая организация Nature Conservancy сообщили 15 августа 2023 г о завершении свопа. Это, сообщает Bloomberg, первый своп в Африке, средства от которого пойдут на охрану природы. Правительство выкупило три пакета номинированных в долларах гособлигаций на 500 млн долларов, по данным Moody’s Investors Service, за 436 млн долларов. Затем эти облигации были обменены на новый кредит стоимостью в полмиллиарда долларов с более долгим сроком погашения. В свопе участвовали так называемые «голубые облигации». Это долговые ценные бумаги, при помощи которых привлекаются средства для проектов, поддерживающих устойчивое использование ресурсов океана.