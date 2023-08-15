«Геополитическая трагедия»: в бундестаге признались, что жалеют о разрыве с Россией

В настоящее время Германия переживает начало деиндустриализации.

Об этом в интервью газете «Известия» заявил член комитета бундестага по энергетике и защите климата от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

По мнению немецкого политика, решение Берлина и Евросоюза взять курс на отказ от российских энергоносителей уже привело к тяжёлым последствиям. В частности, как отметил он, растут цены как для промышленности, так и для граждан ФРГ.

«Мы уже переживаем начало деиндустриализации: всё больше и больше компаний сдаются, сокращают инвестиции или инвестируют за пределами Германии, – подчеркнул Котре. – Они потеряли всякое доверие к нашему правительству, они больше не верят, что решения властей рациональны и направлены на благополучие ФРГ, а не просто носят идеологический характер».

Депутат бундестага убеждён, что происходящее сейчас – «трагедия и с геополитической точки зрения». В этой связи он напомнил, что РФ и ФРГ прекрасно сотрудничали по вопросам энергетики на протяжении более 50 лет, даже во времена холодной войны.

И это принесло не только экономическую выгоду обоим партнёрам. По мнению политика, экономическое сотрудничество – важная основа для политического канала коммуникации.

«Перекрытие этого канала в долгосрочной перспективе может нанести ещё больший ущерб, чем просто ударить по экономике. России и Европе необходимо ладить, а каналы коммуникации и сотрудничества жизненно важны для этого. Противники подобного сотрудничества очень хорошо это понимают, что стало очевидным после террористической атаки на Северные потоки», – резюмировал Котре.

Как ранее писал «Эксперт», согласно опросу экономистов, проведенному агентством Bloomberg, немецкая экономика не восстановилась после зимней рецессии и не покажет в оставшиеся в этом году месяцы экономического роста.