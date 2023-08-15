Инвесторы распродают гособлигации Германии

Продолжается массовая распродажа долгосрочных долговых обязательств, вызванная ростом американской экономики и неопределенностью относительно дальнейших действий Центробанков. Процентные ставки по 10-летним облигациям правительства Германии, главным долговым бумагам объединенной Европы, достигли, сообщает Reuters, 15 августа поднялись на 5 базисных пунктов и достигли максимума с 9 марта 2023 года – 2,691%. Ставки по облигациям, напомним, движутся в противоположном направлении в сравнении с ценами.

В качестве причин такого поведения облигаций аналитики называют ряд факторов. Во-первых, американская экономика пока, по крайней мере, явно превосходит ожидания экономистов и показывает несмотря на непростые обстоятельства вполне неплохие результаты. Во-вторых, американский Минфин наращивает заимствования. В-третьих, японский Центробанк неожиданно выкинул «фортель» с монетарной политикой, который привел к росту ставок по долгосрочным гособлигациям. В-четвертых, Центробанки намекают, что, возможно, оставят высокие учетные ставки на неопределенное время.

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15 августа ставки по 10-летним гособлигациям США, которые влияют на стоимость заимствований и кредитов во всем мире, поднялись до 9-месячного максимума и достигли 4,229%.

«Центральные банки говорят, что ставки могут оставаться очень высокими дольше, чем рассчитывали рынки,- объясняет эксперт по облигациям в SEB Юсси Хильянен.

Хильянен также добавил, что пока совершенно не ясно, повысит ли Европейский центральный банк учетную ставку на заседании в сентябре или оставит ее на прежнем уровне. Сейчас ставка, напомним – 3,75%. Кристин Лагард повысила ее в июле сразу на полпроцента.

Ставки по краткосрочным облигациям, динамика изменения которых в основном зависит от действий Центробанков с учетными ставками, росли не так сильно, как по долгосрочным, и даже снижались, но 15 августа вновь поползли вверх. Так, двухлетние немецкие гособлигации прибавили 6 пунктов и достигли 3,129%. Ставки по итальянским 10-летним облигациям выросли на 9 базисных пунктов и поднялись до 4,367%. Эти облигации, кстати, считаются эталонными в странах еврозоны с большими долгами.

Инвесторы сейчас «переваривают» и анализируют финансовую информацию, поступающую со всех уголков планеты. К примеру, в Великобритании в июне рекордными темпами выросли зарплаты, в результате чего Bank of England оказался под сильным давлением. Продолжился поток тревожных новостей из Китая. В июле, например, значительно медленнее, чем ожидалось, выросли промышленное производство и розничные продажи. Буквально накануне появления этих данные китайский Центробанк второй раз за три месяца неожиданно снизил ставку по программе среднесрочного кредитования (MLF) на 0,15%.

Динамика изменения цен на рынках деривативов показывает, что ожидания трейдеров по отношению к сентябрьскому заседанию ЕЦБ разделились: приблизительно одна половина считает, что Кристин Лагард повысит ставку на 0,25%, а вторая – что она оставит ее на том же уровне, что сейчас.