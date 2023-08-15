«Иркут» официально переименовали в «Яковлев»

Корпорация «Иркут» сообщила о завершении всех процедур по переименованию, теперь она официально называется «Яковлев».

Об этом сообщает пресс-служба компании, входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, в свою очередь, входит в «Ростех»). О переименовании предприятия, которое производит самолеты SJ-100 и МС-21, стало известно прошлом месяце.

«Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование — ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое название является увековечиванием имени авиаконструктора Александра Яковлева. Разработанные им самолеты долгое время были одной из ключевых составляющих воздушного флота России, это имя стало знаковым для мировой авиации, подчеркивают в компании.