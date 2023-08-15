Иена 145 за доллар — и ничего

Еще в июне, когда японская валюта впервые в этом году подбиралась к 145 иенам за доллар, многие на рынке были уверены, что эта линия станет ключевым «рубежом обороны». И отчасти именно поэтому рубеж тогда взят и не был.

30 июня доллар на какие-то минуты превысил 145 иен, но, дойдя до 145,07, полетел вниз. Тогда хватило вербальных интервенций монетарных властей Японии, за которыми, как был абсолютно уверен рынок, должны были последовать и валютные.

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«Доллар торговался около 145 иен, когда японские власти провели валютную интервенцию в сентябре прошлого года, поэтому участники рынка мысленно установили для себя именно этот порог», — пояснял Reuters главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Дайсаку Уэно.

Те-то интервенции – первые с августа 1998 года – произвели прошлой осенью серьезное впечатление на рынок. Банк Японии позднее раскрывал информацию о том, что потратил на поддержку иены 22 сентября, 21 октября и 24 октября прошлого года 68 млрд долларов.

Тогда они начинались в диапазоне от 145,90 до 151,95 иен за доллар, что все-таки выше круглой отметки. Однако рынок продолжал верить в то, что именно там находится рубикон. Вплоть до вчерашнего дня.

«Надо ожидать ужесточения риторики, как только доллар достигнет 145 иен, — еще в пятницу говорил валютный стратег Bank of Singapore Мох Сионг Сим. – Я думаю, что рынок станет намного осторожнее, когда мы доберемся до этого уровня».

Но само тестирование отметки 145 было лишь вопросом времени в ситуации, когда большинство крупных центробанков ужесточает денежно-кредитную политику, а японская так и остается сверхмягкой. Банк Японии устанавливает краткосрочные процентные ставки на уровне -0,1%, а доходность 10-летних облигаций – 0%.

И хотя 28 июля он скорректировал программу контроля кривой доходности, позволив 10-летним ставкам подниматься до 1%, это только ускорило ослабление японской валюты. Ведь параллельно Банк Японии дал понять, что не потерпит быстрого роста доходности. Разница же с США, где у 10-летние US Treasuries она превышает 4%, очень существенна.

И уже в пятницу курс коснулся 145 иен за доллар, тут же, впрочем, отскочив. А в понедельник покупки продолжились уже почти без сопротивления – ни масштабных продаж валюты, ни вербальных интервенций не было. На максимуме последнего дня минувшей недели доллар стоил уже 145,58 иен. И сегодня ночью был практически на той же отметке.

Это его максимум с 10 ноября 2022 года – после чего иена за два дня резко укрепилась со 146,59 до 138,43 за доллар. То движение очень напоминало результат валютной интервенции, хотя Банк Японии, в отличие от предыдущих случаев, не подтверждал своего вмешательства.

Но сейчас нет ничего – ни слов, ни дел – и это напрягает многих. В то, что власти острова теперь устраивает текущий курс, поверить трудно, хотя японские автопроизводители уже и делали одобрительные заявления на этот счет. На рынке готовы скорее допустить, что ужесточение политики пойдет быстрее, чем можно ожидать.

Вероятно, интервенции – это все-таки лишь вопрос времени. Но и с этим немало тумана.

Трейдерам то ли следует быть готовыми к внезапной атаке – Банк Японии еще в октябре показал, что может жестоко наказать спекулянтов, проведя внезапную интервенцию ночью в пятницу. То ли им надо сначала дождаться вербальных интервенций. Но в любом случае, рубикон где-то рядом.

«Опасения на рынке по поводу вмешательства властей, вероятно, будут расти, и официальные лица, вероятно, предпочтут вербальные интервенции, — говорил вчера Bloomberg главный стратег Sumitomo Mitsui Banking Дайсуке Уно. – Однако реальные валютные интервенции в ближайшее время маловероятны».