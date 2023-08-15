Кеннеди-младший заявил, что НАТО не выдержит противостояния с Россией

Роберт Кеннеди-младший – один из кандидатов в президенты США от Демократической партии – уверен, что в случае военного конфликта НАТО с Россией альянс не сможет его выдержать, так как никто не хочет воевать с РФ.

При этом в интервью каналу GB News он заявил, что конфликт на Украине является разменной монета в политических играх США.

«Сейчас все члены НАТО втянуты в этом конфликт – подчеркнул Кеннеди. – Если альянс вступит в военный конфликт с Россией, то он просто развалится».

Как пояснил кандидат на пост главы Белого дома, не все страны НАТО готовы воевать с Россией. В качестве, примеры он привёл Греция.

«Никто не хочет противостоять России. Но неоднозначная политика США вновь ведёт мир к ядерному кризису», – резюмировал американский политик.

Как ранее писал «Эксперт», военный эксперт и аналитик Борис Подопригора не исключил прямого столкновения России с НАТО из-за Украины.