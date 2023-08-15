Китайский Центробанк неожиданно снизил ставку

People's Bank of China (PBOC), главный банк Поднебесной, преподнес сюрприз для рынков – второй раз за три последних месяца снизил процентную ставку, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. Китайское правительство не спит и пытается подтолкнуть вторую экономику планеты, которая пока никак не может восстановиться после отмены коронавирусных ограничений. Сегодняшнее снижение ставки, по мнению аналитиков, скорее всего приведет и к снижению основной ставки кредитования (LPR) на следующей неделе.
Резкое замедление роста кредитной массы в июле и надвигающаяся дефляция вынуждают финансовые власти КНР еще больше ослаблять монетарную политику, чтобы остановить замедление развития экономики. Как обычно последние пару лет, на финансовую систему Поднебесной давит явно затянувшийся кризис в строительном секторе, где на грани банкротства оказался еще один крупный застройщик. К уже ставшими привычными проблемам у строителей добавилась тревожная новость из финансового сектора – неожиданно для всех пропустил выплаты по процентам финансовый гигант Zhongzhi Enterprise Group Co.
«Все это заставляет финансовые власти действовать как можно быстрее, чтобы не дать снизиться доверию потребителей и бизнеса»,- комментирует для агентства Reuters действия РВОС старший экономист по Китаю в Commerzbank Томми Ву.
Главный китайский банк понизил 15 августа ставку по программе среднесрочного кредитования (MLF) на 0,15% до 2,5% и влил 401 млрд юаней (почти 56 млрд долларов) по этой программе. Вливание наличности призвано противодействовать ряду факторов «для поддержания ликвидности в банковской системе на разумно высоком уровне», говорится в заявлении на сайте РВОС. Три четверти из 26 экспертов, опрошенных Reuters, не смогли предугадать действия главного китайского банка – 77% прогнозировали, что он не станет трогать ставку MLF.
«Неожиданное снижение ставки стало быстрым ответом на данные по ухудшению ситуации с кредитами и проблемы с восстановлением экономики»,- считает Кен Чэун из Mizuho Bank.
Ставка MLF является ориентиром для LPR. Инвесторы часто пытаются спрогнозировать по ставке программы среднесрочного кредитования грядущие изменения в сфере кредитования. Новую ставку кредитования должны объявить в предстоящий понедельник, 21 августа.
РВОС также влил в финансовую систему 204 млрд юаней через операции обратного репо по ставке 1,8% (раньше была 1,9%).
РВОС продолжает плыть против течения и в отличие от подавляющего большинства центробанков, по крайней мере, крупных и развитых стран продолжает ослаблять, а не ужесточать монетарную политику для борьбы с высокой инфляцией. За 7,5 месяцев 2023 года юань подешевел по отношению к американскому доллару почти на 5% и на данный момент является одной из самых худших в Азии валют. За доллар сегодня утром давали 7,2842 юаня (накануне – 7,2580). Ставки по 10-летним гособлигациям снизились до 2,56%, самого низкого уровня с мая 2020 года. В июне китайский Центробанк снизил ключевые ставки для поддержки экономики, но нужных результатов пока не добился.