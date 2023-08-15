Китайский Центробанк неожиданно снизил ставку

People's Bank of China (PBOC), главный банк Поднебесной, преподнес сюрприз для рынков – второй раз за три последних месяца снизил процентную ставку, чтобы поддержать замедляющуюся экономику. Китайское правительство не спит и пытается подтолкнуть вторую экономику планеты, которая пока никак не может восстановиться после отмены коронавирусных ограничений. Сегодняшнее снижение ставки, по мнению аналитиков, скорее всего приведет и к снижению основной ставки кредитования (LPR) на следующей неделе.

Резкое замедление роста кредитной массы в июле и надвигающаяся дефляция вынуждают финансовые власти КНР еще больше ослаблять монетарную политику, чтобы остановить замедление развития экономики. Как обычно последние пару лет, на финансовую систему Поднебесной давит явно затянувшийся кризис в строительном секторе, где на грани банкротства оказался еще один крупный застройщик. К уже ставшими привычными проблемам у строителей добавилась тревожная новость из финансового сектора – неожиданно для всех пропустил выплаты по процентам финансовый гигант Zhongzhi Enterprise Group Co.