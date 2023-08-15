Лавров указал на искажение Западом сигналов Москвы об опасности поставок вооружений Киеву

Страны Запада игнорируют все сигналы России об угрозах, связанных с распространением поставляемого Украине вооружения по всему миру.

Статья по теме: Военный эксперт не исключил прямого столкновения России с НАТО из-за Украины

Об этом в ходе XI Московской конференции по международной безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет ТАСС.

По словам чиновника, НАТО и Евросоюз ради спасения «геополитического проекта по сдерживанию России» накачивают киевский режим все более современными видами вооружений, разжигая конфликт и провоцируя при этом бесконтрольное распространение оружия по всему миру.

Статья по теме: В США сообщили, что Запад разрабатывает новый план украинского наступления

«Все наши отрезвляющие сигналы игнорируются либо грубейшим образом искажаются в пропагандистских целях», — подчеркнул глава МИД РФ, указав на то, что Запад существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Глава внешнеполитического ведомства отметил очевидность того, что «попытка надломить Россию руками украинских нацистов является элементом стратегического курса по реанимации однополярного мироустройства».

«Та же цель преследуется и в других регионах, где любое несогласие становится объектом угроз и шантажа, чтобы устранить препятствия на пути гегемонистских планов Вашингтона», — констатировал Лавров.