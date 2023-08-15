Махмуд-Али Калиматов рассказал Владимиру Путину об успехах в сфере АПК Ингушетии

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым, в ходе которой они обсудили важные вопросы развития региона. Президент сразу отметил положительные результаты деятельности властей, указав на хорошую динамику по ряду направлений.

«Я смотрю, у вас и сельхозпроизводство растет, и промышленное производство подрастает», – подчеркнул Путин. Махмуд-Али Калиматов подтвердил, что республика может похвастаться достижениями в АПК. По его словам, объем сельхозпроизводства в Ингушетии вырос в прошлом году на 18%, составив 19,5 млрд рублей. Также в регионе по ряду культур зафиксировано увеличение таких показателей как урожайность и валовый сбор. Глава республики отметил, что эти результаты стали возможны за счет нового подхода, нацеленного на устранение проблем в земледелии и животноводстве.

«Мы взяли под контроль выделение удобрений, семян и перевели в юридическую плоскость все отношения», – пояснил Махмуд-Али Калиматов.

Также он рассказал Владимиру Путину о работе, направленной на сдерживание роста цен на продукты. По его словам, благодаря успешному взаимодействию государства и бизнеса удалось реализовать несколько инвестпроектов, нацеленных на повышение продовольственной обеспеченности и насыщение рынка продукцией собственного производства. Важную роль в процессе стабилизации цен сыграли и регулярно проводимые продовольственные ярмарки, а для помощи малоимущим и многодетным семьям в республике проводятся благотворительные ярмарки.

Глава республики подробно остановился на вопросе поддержки военнослужащих и их семей. Это, в частности, не только выделение земельных участков для семей тех, кто отправляется на защиту Родины, но еще и единовременное пособие для мобилизованных в размере 100 тысяч рублей. На вопрос президента о желающих служить по контракту жителях Ингушетии Махмуд-Али Калиматов ответил утвердительно.

На встрече с президентом глава республики рассказал о работе по решению проблем, связанных с малоземельем, незаконными продажей и самозахватами земельных участков, которые негативным образом сказываются на жилищном строительстве. По его словам, сделать еще предстоит многое, однако определенные результаты уже имеются – за три года властям удалось вернуть в бюджет республики порядка 5 млрд рублей и свыше 550 га земли. Владимир Путин признал, что такие проблемы возникли не сейчас, а стали результатом нарушений интересов населения, которые имели место много лет назад.

Как пояснил политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Леонид Крутаков, Россия всегда была страной регионов, а региональные власти нацелены на реальные результаты и показатели уровня жизни людей. Такие показатели как ВВП и курс доллара здесь не работают. Особенно, пояснил эксперт, это актуально для столь сложных по жизненным условиям субъектам, как Ингушетия.

«Здесь каждый житель чувствует буквально не себе насколько власть действенна и насколько она нацелена на решение жизненноважных проблем. Именно об этом и докладывал президенту Махмуд-­Али Калиматов, когда рассказывал о контроле за выделением удобрений и семян и когда говорил о продуктовых ярмарках и проблемах с самозахватами земли в республике. В советское время представить себе руководителя федерального уровня без опыта работы в регионе (на земле) было невозможно. Сегодня, к сожалению, это скорее исключение, чем правило», – пояснил Крутаков.