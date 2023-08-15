Макроэкономический майонез

Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») предупредил ритейлеров о повышении цен на майонез и некоторые другие соусы на 5–10% в связи с ростом стоимости на основные ингредиенты. Такую информацию опубликовал «Коммерсантъ», сообщивший также, что на 8–10% одновременно вырастет стоимость продукции для ресторанов, в том числе на порционные соусы в упаковке по 10 г.

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Газета назвала двух крупных производителей популярного продукта, предупредивших, по ее данным, об индексации на 12% и объяснивших её «резким» ростом стоимости подсолнечного масла (60% себестоимости майонеза), куриного яйца и упаковки.

Из приведенных изданием примеров роста стоимости следует, однако, что и по подсолнечному маслу, и по подсолнечнику подорожание составило намного менее 10%.

В ответ на статью Минсельхоз заявил, что цены производителей на основной ингредиент для изготовления майонеза — подсолнечное масло — сейчас существенно ниже, чем годом ранее.

Казалось бы, можно успокоиться, но масла в огонь подлил президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Он сообщил агентству «Прайм», что поставщики в самом деле уже уведомляют отечественных ритейлеров о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения еще будут обсуждаться.

«Порядок уведомления о пересмотре цен включен в договоры между поставщиками и торговыми сетями, диалог по формированию цены будущих поставок ведется на системной основе. Сети действительно получают сейчас уведомления от поставщиков о необходимости пересмотра цен на майонез, но параметры возможного повышения цен еще будут тщательно обсуждаться», — заявил он. По сути, глава ассоциации подтвердил предстоящее удорожание майонеза, хотя и постарался успокоить участников рынка.

Так или иначе, но оливье станет дороже, уверен сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Он подтверждает, что экспортные котировки на подсолнечное масло подросли на 3,2% за неделю. Подсолнечник подорожал почти на 8%.

И все же, на взгляд эксперта, «на настроение производителей в большей степени влияет ослабление рубля, что, безусловно, повлечёт за собой удорожание логистики и упаковки. В себестоимости майонеза упаковка занимает не менее 15%, а она в основном импортная».

«Я думаю, на дальнейшую динамику цен будет влиять курс рубля к основным валютам и урожай подсолнечника. Хочется надеяться, что и отечественные куры не подведут с яйцами, и тогда один из главных ингредиентов для новогодних салатов больше не будет дорожать», — полагает Николай Переславский.

Для каждого из эпизодов экономических сложностей какой-то розничный товар становится эмблематическим. В этом качестве за последние годы фигурировали сахар, мука, само подсолнечное масло, цены на которое обсуждались у президента страны. Теперь на то, чтобы выступить в этом качестве, претендует майонез, так что цены на этот исключительно популярный соус, возможно, еще попадут в центр внимания публики и профессионалов рынка и регулирования.