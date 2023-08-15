«Миленькая традиция»: Дерипаска съязвил насчет повышения ставки ЦБ

Бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале подсказал властям США, как решить проблему огромного госдолга. Кроме того, он прошелся и по российскому «госкапитализму с госбанками», и напоследок съязвил по поводу повышения ключевой ставки ЦБ, назвав это уже сложившейся традицией.

Статья по теме: Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых

«Рецепт прост, он заключается в сокращении безумных расходов на вооружения и конфликты, в прекращении конфронтации с третьим миром и так далее. Мир, стабильность всегда приносят процветание, и это было наглядно продемонстрировано в 90-е и в начале двухтысячных. А сегодня новые технологии предоставляют еще больше возможностей для прогресса», — написал Дерипаска по поводу американского госдолга, который уже перевалил за $32,6 трлн.

Российский «госкапитализм с госбанками, когда все не туда и задорого», по мнению бизнесмена, тоже является серьезнейшей проблемой, «могильным камнем стоящей на пути развития Руси».

«А по поводу ставки: на фоне общего безумия и бессмысленных заклинаний о том, что все в принципе неплохо и даже, наверно, будет еще лучше (главное ничего не делать и ничего не менять), повышение ставки выглядит уже какой-то сложившейся традицией. Может, и не такой праздничной, как Новый год, но все равно такой миленькой, особенно для немногих государственных банков», — подчеркнул Дерипаска.

