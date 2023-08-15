Минфин отказался от проведения аукционов по размещению ОФЗ 16 августа

Министерство финансов РФ сообщило о непроведении 16 августа аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), объяснив это возросшей волатильностью на финансовых рынках.

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«Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 16 августа 2023 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении Минфина.

Неделей ранее Минфин РФ признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26243 в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Бумаги с переменным купонным доходом 9 августа были проданы на 94,3 млрд рублей.