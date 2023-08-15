Минфин РФ не испытает проблем от повышения ставки ЦБ

Банк России сегодня повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта до 12% годовых. Решение было в рамках ожиданий рынка, но, тем не менее, привело к резкому падению цен многих облигаций и росту их доходностей.

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За первую половину вторника Индекс Мосбиржи рухнул на очень большие для этого индикатора 0,7%. Всего же безоткатное снижение индикатора наблюдается 13-й день кряду.

Пока на рынке нет единого мнения, будет ли регулятор еще поднимать ставку в этом году. Некоторые аналитики уверены, что цикл повышения ставки завершен. Другие же не исключают, что регулятору еще придется ужесточать денежно-кредитную политику в случае продолжения падения курса рубля.

Именно от динамики российской валюты будет зависеть и дальнейший спрос на облигации.

«Если динамика рубля стабилизируется в диапазоне 90-100 рублей за доллар, вполне вероятно, мы увидим рост аппетита инвесторов к дальним облигациям», — заявил «Эксперту» директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков Кабаков. Но для этого ЦБ должен подать сигнал, что цикл повышения ставки завершился.

Повышение ставки увеличивает затраты бюджета на обслуживания некоторых уже находящихся в обращении ОФЗ, а также на новые бумаги. Однако дополнительные расходы Минфина на это будут невелики.

«На текущий момент объем выпущенных ОФЗ-ПК (флоатеры, выпуски с плавающей ставкой купона) составляет около 7,6 трлн руб. Это означает, что рост ключевой ставки на 3,5 п.п. увеличит процентные расходы в следующие 12 месяцев на примерно265 млрд руб. относительно того, если бы ставка не менялась, — посчитал старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов. — По нашему мнению, такой рост процентных доходов не ухудшит значительно ситуацию с обслуживанием долга для Минфина, поскольку данная сумма составляет около1% от забюджетированных доходов на 2023 г. и заметно меньше ожидаемых нефтегазовых сверхдоходов (доходы, которые превышают базовый уровень).

С ним согласен и управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Николай Рясков, который прокомментировал «Эксперту», что «рост ключевой ставки приводит к росту стоимости заимствований в коротком сегменте кривой ОФЗ. В настоящее время Минфин занимает на срок около 10 лет, поэтому там влияние роста ключевой ставки менее очевидно. Пока что мы видим, что доходности этих активов остались примерно на том же уровне, что и вчерашнее закрытие».

Данилов не исключил, что нынешняя высокая ставка — «это временное явление и через какое-то время ключевая ставка вернётся на более низкие уровни, что снизит процентные расходы бюджета».

Не будет особых проблем у Минфина и с размещением новых бумаг, поделился с «Экспертом» своим мнением Данилов.

«Спрос на ОФЗ-ПК не изменится, а на долгосрочные выпуски ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном) может снизиться из-за того, что премия за срочность в кривой ОФЗ существенно снизилась, а проинфляционные риски — сохраняются. Однако, в последнее время Минфин размещал в таких бумагах сравнительно небольшие объемы (к примеру, в июле было размещено ОФЗ-ПД всего на 68 млрд руб., а ОФЗ-ПК — на 267 млрд руб.), поэтому ситуация с точки зрения Минфина — заметно не поменялась», — сказал он.