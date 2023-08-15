Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ в зоне проведения спецоперации

Минобороны РФ на брифинге 15 августа сообщило о больших потерях, которые ВСУ продолжают нести в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

Согласно оперативным данным, которые сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, на Донецком направлении подразделения «Южной» группировки ВС РФ в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 11 атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Белогоровка, Раздоловка, Красногоровка и Невельское (ДНР). Уничтожено до 230 боевиков, 6 автомобилей, 2 БМП, 2 пикапа, 2 самоходные артиллерийские установки (М109 «Paladin» производства США, «Акация») и гаубица Д-20.

На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнём артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и подразделений группировки «Восток» нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районе населённого пункта Приютное (Запорожская область). Пресечена деятельность ДРГ 31-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до 200 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица «Мста-Б» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

На Запорожском направлении подразделениями группировки ВС РФ при поддержке армейской авиации и артиллерии отражены 3 атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино (Запорожская область). Потери ВСУ составили более 200 боевиков, 6 БМП, 5 танков, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы «Мста-Б».

На Краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии отражены 3 атаки штурмовых групп 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоегоровка, Кузьмино (ЛНР) и Весёлое (ДНР). Уничтожено до 80 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 2 пикапа и гаубица Д-30.

На Купянском направлении бойцы подразделений «Западной» группировки ВС РФ при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили 6 атак штурмовых групп 14-й, 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новоселовское (ЛНР), Ольшана и Синьковка (Харьковская область). Уничтожено до 100 боевиков, 3 пика, 2 боевые бронированные машины, 2 самоходные артиллерийские установки («Krab» польского производства и «Гвоздика»), 2 самоходных гаубицы на колесном шасси «Zuzana-2» словацкого производства, орудие Д-20, артиллерийская система М777 производства США и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ потеряли до 35 боевиков, 3 автомобиля, 2 гаубицы Д-20, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172-х районах. В районе города Краматорск (ДНР) поражён пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населённого пункта Омельник (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ.

Российские ПВО перехватили 4 крылатые ракеты большой дальности «SCALP-EG» производства Франции и 2 снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 25 БПАЛ в районах населённых пунктов Лисичанск, Сватово (ЛНР), Волноваха, Горловка, Макеевка (ДНР) и Токмак (Запорожская область).

С начала СВО ВС РФ уничтожили 458 самолётов, 246 вертолётов, 5 761 БПЛА, 431 ЗРК, 11 315 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины РСЗО, 5 893 орудия полевой артиллерии и миномётов, а также 12 246 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как писал «Эксперт», ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 15 августа ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены, военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб.