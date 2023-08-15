Москвичей на этой неделе ожидает аномальная жара

В Москве в ближайшие дни установится жаркая погода, которая будет сохраняться до выходных.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Жаркая погода началась в Москве с сегодняшнего дня, температура выше нормы на 3 градуса, и, постепенно, к пятнице, аномалия температуры дорастет до 5-6 градусов. Сегодня плюс 24 — плюс 26 градусов, и дальше каждый день температура будет повышаться на один градус — в четверг плюс 27 — плюс 29, а в пятницу плюс 29 и плюс 31 градус», — рассказал синоптик. Ночные температуры в столичном регионе будут около 13 — 15 градусов, добавил он.

Уточняется, что до конца текущей недели будет солнечно.

В выходные погода начнет меняться, продолжил Вильфанд. «В субботу температура будет выше нормы примерно на 3-4 градуса, но уже не плюс 29 — плюс 31 градус, а около плюс 25 — плюс 26 градусов, увеличится облачность, прогнозируется небольшой дождь», — сказал научный руководитель Гидрометцентра.

Он отметил, что в воскресенье будет наблюдаться «более радикальное понижение температуры»: столбики термометров не поднимутся выше 20 — 25 градусов. Таким образом, температура понизится примерно на шесть-семь градусов и придет к своей норме.