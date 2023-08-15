На фоне спора о ценниках прозвучало веское слово

Генеральная прокуратура, судя по всему, косвенно включилась в дискуссию вице-спикера Госдумы Бориса Чернышева (ЛДПР) и Минпромторга в отношении упаковки товаров в тару меньшую, чем привычные единицы — 1 литр или 1 килограмм. Ведомство предупредило производителей, поставщиков и продавцов социально значимой продукции об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры.

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Напомним, как уже писал «Эксперт», в начале июня вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышев нес в Госдуму законопроект о так называемой честной цене, речь идет о поправках в закон «О защите прав потребителей». Документом предполагается требовать от торговли указывать стоимость продукции за округленную единицу веса или объема — 1 л или 1 кг. Проект должен защитить покупателей от производителей, которые уменьшают объем упаковки, не меняя при этом цену товара.

Благодаря манипуляциям с тарой производители сохраняют объем продаж и увеличивают прибыльность на единицу товара, тем самым вводя покупателей в заблуждение, говорилось в пояснительной записке к проекту. Профильным комитетом законопроект рекомендован к дальнейшему рассмотрению, 10 августа завершен сбор к нему замечаний (об итогах которого пока не сообщалось).

Высказанные в СМИ мнения участников рынка по этому поводу разделились, что не удивительно, а Минпромторг инициативу раскритиковал. Газета «Известия» смогла ознакомиться с текстом письма министерства в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента и сообщила, что ведомство недовольно вменением рознице обязанности делать расчеты стоимости 1 кг или 1 л продукции.

Выкладка товаров и подготовка ценников подорожают, отмечают в ведомстве. Процесс должен быть автоматизирован, а значит, возникнут новые издержки — на модернизацию учетных систем, что также заложат в конечную стоимость товаров.

Плюс к этому в ассортименте магазинов есть продукция, цена которой за 1 кг или 1 л потребителю не нужна, напомнил Минпромторг. Речь, например, о кофе, чае, конфетах, жевательной резинке, чипсах и т.д. В итоге осложнится восприятие стоимости таких товаров, но законопроект не делает для них исключений.

Новая обязанность продавцов повлияет на бизнес-процессы и, как следствие, спровоцирует рост цен на потребительском рынке: компании «будут перекладывать возникшие издержки на потребителей», отмечается в документе министерства.

«На основании вышеизложенного Минпромторг не поддерживает законопроект», — говорится в письме.

Там вышли со встречным предложением: унифицировать упаковку. По логике, это означало запрет пакетов молока/соков по 900 мл и т. п. С таким поворотом, что интересно, не согласен инициатор законопроекта, заявивший тем же «Известиям», что именно эта мера (а не предложенная им) приведет к итоговому удорожанию товаров. Одно можно точно сказать, то, что быстро такую унификацию не введешь, и дело это довольно сложное.

Меры против манипуляций

На этом, как говорится, фоне и появилось в понедельник, 14 августа следующее сообщение пресс-службы Генпрокуратуры. «По поручению [генпрокурора] Игоря Краснова приняты меры по защите граждан от манипуляций с ценами на продовольствие. Генеральная прокуратура РФ предупреждает производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры».

Там отметили, что участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность.

«В этой связи министерству промышленности и торговли РФ предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товаров», — говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Там также заявлено, что прокуроры регионов «ориентированы на активное использование превентивных мер реагирования с целью противодействия указанным манипуляциям и обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений».

В заключение подчеркивается, что состояние «законности при ценообразовании на товары первой необходимости и медицинские препараты находится на особом контроле» Генпрокуратуры РФ.

Литры на полку

По мнению старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, «чем меньше ценников у одного продукта, тем легче покупателю сориентироваться. Когда указана цена упаковки, а рядом еще написана цена за килограмм или литр, а еще хуже за 100 грамм, как сейчас любят делать торговые точки, чтобы не пугать потребителя, покупатель не всегда понимает, сколько в итоге ему придется заплатить». В этом плане юрист, по ее словам, поддерживает позицию Минпромторга.

А еще хуже ситуация, указывает юрист, когда на ценнике он видит одно, а на кассе ему пробивают по другой цене. Такое встречается очень часто. Когда потребители совершают крупные покупки, например, закупают еду на несколько дней или неделю, они не всегда могут отследить эту разницу. Происходит это со стороны магазина из-за невнимательности или намеренно, непонятно. Но потребитель всегда должен помнить о том, что закон защищает его интересы.

Как отмечает Иван Никитин, директор по коммуникациям Международной ассоциации экспертов многие крупные сети и так указывают цену за килограмм или литр на ценниках. И манипуляции производителей с упаковкой, по его мнению, не дают ожидаемого ими эффекта. Он предположил, что проблема актуальна для мелкой розницы.

Отметив, что «не самые бедные слои населения и так умеют считать цены на литр и килограмм», а значит, «не надо думать о собственных избирателях хуже, чем они есть», Иван Никитин назвал сферу ритейла в России одной из самых продвинутых в мире «во многом благодаря тому, что участие там государства минимально. И все попытки навязать ненужные регуляторные меры в этом сегменте бизнеса ни к чему хорошему не приведут», — полагает эксперт.

Между тем, проблема все же существует. Не самые, быть может, бедные, но и не самые богатые покупатели из числа тех, кто рационально просчитывает свои бюджеты, действительно вынуждены уже несколько лет (это началось в пандемию), искать на упаковке вес там, где прежде подразумевалось «1 кг» или «1 л».

С крупными или мелкими магазинами это вряд ли, уточняющих ценников за округленную единицу на фасованных товарах или рядом с ними нигде нет (или это редкие случаи). Цена за 100 г, напротив, указывается очень часто, это общеизвестно, но введена эта практика явно не для каких-либо уточнений, а лишь для того, чтобы не пугать покупателя ценами за килограмм там, где они переваливают от двух нулей к трем.

Как следует из одного из заявлений Бориса Чернышева, Госдума, вероятно, будет рассматривать его законопроект в октябре. Возможно вполне, что депутаты не только от ЛДПР отнесутся к нему благосклонно, и министерство смягчит свою позицию, имея в виду ту потенциальную социальную напряженность, на которую указывается в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Что касается того «противодействия манипуляциям», которое поручено прокурорам регионов, его результаты мы, возможно, вскоре увидим своими глазами как покупатели.