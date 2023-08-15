Нарышкин объяснил, почему здоровому человеку страшно приезжать в Европу

Директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин в ходе XI Московской конференции по международной безопасности объяснил, почему здоровому человеку сегодня бывает страшно приезжать в Европу.

Комментируя высказывание Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозефа Борреля, в котором тот сравнил Европу с «цветущим садом", в остальной мир с «джунглями», он посоветовал последнему раскрыть глаза, передаёт РИА Новости.

«Хочется раскрыть глаза главному европейскому дипломату: здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой и даже страшно приезжать в Европу - такое количество извращений разного рода там расплодилось», – заявил глава СВР.

Как писал «Эксперт», ранее Нарышкин во время церемонии вручения магистерских дипломов выпускникам Высшей школы государственного администрирования МГУ имени Ломоносова заявил, что Россия борется за своё историческое будущее. При этом, по его мению, в противостоянии с Западом победа останется именно за нашей страной.

