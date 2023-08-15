Физические рынки подтолкнули нефть к 90 долларам за баррель

В последние недели повсюду наблюдается одна и та же картина: спрос на нефть везде растет, причем, растет сильно, а вместе с ним растут цены и на саму нефть, которые уже вплотную приблизились к 90 долларам за баррель нефти марки Brent.

Дифференциалы для спотовых танкеров с Ближнего Востока сильно выросли в последние дни благодаря китайским трейдерам, активно скупающим «черное золото». Резко выросло и число заявок на нефть из Северного моря. Азиатские покупатели скупают американскую нефть миллионами баррелей несмотря на то, что цены поднялись на прошлой неделе до 6-месячного максимума.

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Выросла в последние недели и прибыль нефтепереработчиков. Особенно преуспели азиатские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и компании, покупающие нефть у России с приличной скидкой и продающие нефтепродукты по рыночной цене. Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило на прошлой неделе о росте спроса на нефть в июне до рекордной величины и о продолжении в целом роста спроса до конца текущего года.

В июле и августе нефть марки Brent в Лондоне подорожала почти на 20%. Ралли на нефтяных рынках спровоцировали Саудовская Аравия (КСА) и Россия, которые продлили свои добровольные снижения добычи. Это привело к усилению дисбаланса между спросом и предложением в пользу первого.

«Главная причина дисбаланса (между спросом и предложением) – снижение добычи Эр-Риядом,- приводит Bloomberg объяснение аналитика UBS Group AG Джованни Станово.- В США и огромных регионах Азии спрос стабильно высок, а в Европе он в основном носит смешанный характер».

Гигант нефтепереработки, китайская компания Rongsheng Petrochemical Co., закупила на прошлой неделе на спотовом рынке миллионы баррелей нефти. И это, не считая, 40-процентной прибавки, которую китайские НПЗ получат от КСА в сентябре.

Азиатские НПЗ уже купили в США ок. 40 млн баррелей нефти с поставкой в ноябре. Так что начавшаяся в июле активизация на спотовом нефтяном рынке продолжается.

Взлетела и премия за эталонную ближневосточную нефть – марки Murban, которую добывают в Абу-Даби. В понедельник она поднялась на бирже в Абу-Даби, по данным PVM Oil Associates, почти до 3 долларов за баррель, что на 30 центов, т.е. 10% выше, чем в начале месяца. В начале биржевой сессии выросла и цена более сернистой и густой нефти марки Upper Zakum.

Ралли разогнали снижения добычи нефти странами ОПЕК и их союзниками по соглашению ОПЕК+, а также неуклонное повышение цены Эр-Риядом. Ему способствовали не очень серьезные проблемы с добычей во многих районах, начиная от Нигерии и заканчивая Казахстаном.

Снижения добычи участниками соглашения ОПЕК+ и последовавший за этим рост цен привели к подорожанию и среднекислой норвежской нефти. Это, в свою очередь, вызвало снижение темпов продаж в Северной Европе и заставило ряд покупателей искать нефть подешевле. Но даже несмотря на это марки нефти типа Forties, которая входит в корзину марок нефти для Dated Brent продолжили дорожать. Forties продалась с премией в 85 центов по отношению к марке Dated Brent. 31 июля этот дисконт составлял 35 центов.

Конечно, через несколько месяцев цена нефти вновь пойдет вниз, потому что американские НПЗ, уступающие по объемам производимых нефтепродуктов и закупкам нефти лишь Китаю, скоро снизят производство.