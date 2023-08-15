Оборот сферы услуг Москвы за полгода вырос на 8,5%

Объем платных услуг, которые оказали горожанам компании Москвы, по итогам января-июня 2023 года увеличился на 8,5% и достиг 1,5 трлн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил 15 августа заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В первом полугодии оборот платных услуг населению в Москве вырос на 8,5%. Наиболее активную динамику показала сфера транспортных услуг, оборот которой в сопоставимых ценах вырос на 20,3% – до 474,1 млрд рублей», – сказал Владимир Ефимов.

По оценке вице-мэра, эта сфера остается стабильной: в отличие от торговли, она меньше подвержена санкционному давлению и остается устойчивой к внешним факторам. Кроме того, бизнесмены столицы осваивают освободившиеся ниши после ухода иностранных игроков рынка из России, что позволяет им динамично развиваться.

Свой вклад в рост оборота транспортных услуг вносит и город. Так, власти столицы активно работают над развитием транспортной инфраструктуры: системы пригородного сообщения, метрополитена, парком электробусов и автобусов. Кроме того, в текущем году в городе запустили новый вид транспорта: перевозки по Москве-реке на электросудах. В правительстве города отмечают и восстановление авиасообщения после санкций, наложенных весной 2022 года, в том числе за счет открытия новых направлений.

В целом, в январе-июне 2022 года рост оборота также зафиксирован в сфере культуры и спорта (на 17,6% до 56,4 млрд рублей), образования (на 12,3% до 117,8 млрд), отметили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Увеличили объемы продаж и игроки столичного туристического бизнеса: оборот гостиниц и туроператоров вырос на 9,6% до 54,7 млрд.

Москва – один из крупнейших мегаполисов мира. По качеству жизни человека, уровню развития городской среды, транспорта, городского здравоохранения, школьного образования, жилищного строительства, городских услуг, электронного правительства и безопасности Москва за период с 2010 года вошла в число мировых лидеров и успешно конкурирует с крупнейшими мегаполисами планеты. Высокий уровень развития и динамично растущая экономика делают Москву драйвером развития и для всей страны в целом.