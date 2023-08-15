Под Астраханью запустили производство маневренных дронов, рассчитанное на 500 аппаратов в месяц

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил о том, что в регионе стартовало производство маневренных беспилотников.

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«Дрон получил название "Лотосник". Модель очень маневренная, может залететь как в окоп, так и в окно или даже в люк танка. Особенность беспилотников в том, что они управляются в мануальном режиме, пилот надевает очки и видит всю картину. Производство готово поставлять FPV-дроны и выходит на рынок, на сегодняшний день производитель оценивает свои возможности в 500 дронов в месяц», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, первую партию аппаратов в ближайшее время отправят в зону спецоперации; дроны полностью готовы к применению в боевых действиях и не нуждаются в какой-либо настройке или прошивке. Подчеркивается, что большая часть компонентов БПЛА отечественная.

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«Важно отметить, что дроны активно применяются во многих сферах экономики для аэросъемки и мониторинга. В том числе в сельском хозяйстве, строительстве и на крупных предприятиях», — напомнил Бабушкин. Главное отличие новинки — себестоимость, которая в несколько раз ниже, чем у аналогичных зарубежных моделей, добавил он.