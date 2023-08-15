При взрыве на АЗС в Махачкале погибли 30 человек

Количество погибших при взрыве на автозаправке в Махачкале, согласно последним данным МЧС, составило 30 человек.

«По уточненной информации, в результате пожара на автозаправке 105 пострадало, из них 30 погибло», — сообщается в Telegram-канале ведомства.

Накануне, 14 августа, стало известно о взрыве на АЗС на окраине Махачкалы. По данным СУ СК РФ по Дагестану, ЧП произошло на перекрестке улицы Кулинская и Федерального шоссе (село Новокули). В здании станции техобслуживания автомобилей при производстве работ произошло возгорание, затем последовал взрыв. Пожар перекинулся на автозаправку.

Власти Дагестана объявили траур по жертвам взрыва. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности; семьям погибших выделят по 1 млн руб. резервного фонда республики.