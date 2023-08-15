ПСБ сообщил о пилотном запуске операций с цифровыми рублями

Промсвязьбанк (ПСБ) в тестовом режиме начал производить расчеты с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе Банка России.

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Об этом говорится в сообщении финансовой организации.

«В рамках пилотирования фокус-группа из сотрудников ПСБ будет проводить операции по счетам цифрового рубля, открытым в мобильном приложении ПСБ. Участники фокус-группы будут пополнять свои цифровые кошельки, делать переводы цифровых рублей, оплачивать товары и услуги по QR-коду компаний, участвующих в пилотном проекте, оформлять возврат товаров с обратным зачислением цифровых рублей на цифровой счет клиента, а также смогут настроить в мобильном банке простые автопереводы цифровых рублей», — указывается в сообщении.

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В банке отмечают, что архитектура цифровой платформы, разработанная ЦБ, позволяет клиенту зарегистрироваться через мобильное приложение один раз, после чего ему дают доступ к цифровому счету и операциям в новом формате. Хранение и учет цифровых рублей осуществляет при этом регулятор; все расчеты проводятся с использованием криптографической защиты и шифрования.

В ПСБ пояснили, что пилотный проект будет реализован в несколько этапов — это позволит отработать все повседневные расчетные операции, список которых будет в дальнейшем расширяться.

Старший вице-президент, руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц подчеркнул, что цифровой рубль — важный инфраструктурный проект, создающий новые возможности для всех участников платежной индустрии, благодаря которым население получит новый инструмент для быстрых безопасных переводов и платежей в цифровой валюте.

«Компаниям новая технология расчетов упростит проведение сделок и решит вопрос с автоматизацией платежей, государственные предприятия смогут повысить эффективность администрирования бюджетных выплат», — приводятся слова топ-менеджера. Маркарянц сообщил, что ПСБ прорабатывает «все возможные сценарии клиентского пути» на реальных операциях с новым платежным инструментом.