Российские военные отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении

Войска группировки «Запад» в течение дня отразили пять контратак ВСУ на Купянском направлении.

Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

«В целях установления утраченных позиций на Купянском направлении противник в течение дня провел пять контратак силами подразделений 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на наши позиции. Нанесением упреждающего огневого поражения артиллерией группировки все контратаки сорваны, потери противника составили до взвода пехоты», — сообщил Зыбинский.

По его словам, в полосе обороны Первой танковой армии штурмовые группы 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ дважды атаковал российские позиции в районе Новоселовского. «Выдвижение противника своевременно вскрыто, огнем буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" и САУ "Мста-С" нанесено огневое поражение, атаки отражены. Уничтожено до взвода живой силы», — отметил начальник пресс-центра группировки «Запад».

Сообщается, что экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-35 группировки нанесли 12 авиаударов по скоплениям живой силы и огневых средств подразделений 14-й и 32-й отдельных механизированных бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синькова, Стельмаховка и Кисловка.