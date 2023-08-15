«Ростех» представил первый в мире вертолет, способный тушить пожары при минусовых температурах

Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») до конца 2023 года планирует сертифицировать новую версию пожарного вертолета Ка-32А11М.

Об этом сообщает пресс-служба «Ростеха». Презентация машины состоялась на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023».

Отмечается, что Ка-32А11М, оборудованный новейшей отечественной системой пожаротушения СП-32, является первым в мире вертолетом, который способен тушить пожары при минусовых температурах.

«Электрический подогрев обеспечивает сброс воды и работу водяной пушки при температуре до минус 20 °С. Бак системы за 60 секунд заполняется 4 тоннами воды, дополнительно туда могут быть добавлены 400 л пеноагента. Запатентованная система створок с цифровым управлением может открывать отсеки поочередно и регулировать углы открытия, тем самым контролируется интенсивность и время сброса воды», — указывается в сообщении.

В настоящий момент завершен комплекс сертификационных испытательных полетов вертолета, идут стендовые испытания агрегатов и узлов машины, тестируется бортовое оборудование.

Ка-32А11М представляет собой новейшую версию одного из лучших в мире противопожарных вертолетов Ка-32A11BC, уточняется в пресс-релизе. Он может тушить возгорания в условиях сильной задымленности, на последних этажах высотных зданий и объектах ТЭК. Кроме того, машина способна проводить высокоточные строительно-монтажные работы, а также выполнять санитарно-эвакуационные и поисково-спасательные задачи и перевозить грузы.

Это первый российский вертолет, прошедший международную сертификацию, подчеркивают в госкорпорации; на сегодняшний день эксплуатируется более 180 машин этого типа в 20 странах.