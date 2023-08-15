В «Швабе» разработали систему сверхдальнего наблюдения для защиты госграницсистему сверхдальнего наблюдения для защиты госграниц

Холдинг «Швабе» представил комплекс для обнаружения и распознавания объектов.

Система, продемонстрированная на форуме «Армия-2023», может в любое время суток идентифицировать автомобили, БПЛА, людей и другие цели, сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит предприятие.

«Комплекс производства ОКБ "Астрон" холдинга "Швабе" состоит из тепловизионных камер различных спектральных диапазонов, ТВ-камеры с широким диапазоном дальности видеонаблюдения, дальномера и опорно-поворотного устройства», — указывается в пресс-релизе.

Уточняется, что система способна распознавать грузовой автомобиль на расстоянии до 10 км, а человека — на дистанции в 5 км.

По словам гендиректора «Швабе» Вадима Калюгина, комплекс может быть использован автономно или интегрирован в системы обеспечения безопасности объектов, территорий, акваторий и воздушного пространства. «Система способна решать задачи сверхдальнего наблюдения, поэтому подойдет для охраны периметра и государственных границ», — подчеркнул он.

На сегодняшний день ОКБ «Астрон» входит в число ведущих производителей тепловизионной техники по полному циклу. Предприятие среди прочего занимается серийным выпуском и модернизацией дронов.