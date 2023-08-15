«Ростелеком» выпустил цифровой аналог факторинга

«Ростелеком» выпустил цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «Атомайз». Объем выпуска составил около 4,6 млн рублей, что соответствует текущей кредиторской задолженности по одному из контрактов госкомпании. Продукт является цифровым аналогом факторинга, сообщили в пресс-службе платформы.

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В «Атомайз» пояснили, что «цифровой факторинг» — это гибкий финансовый инструмент на основе отсроченных обязательств крупного бизнеса. Эмитент выпускает ЦФА, передает их поставщику путем взаимозачета встречных денежных требований, а тот может полностью или частично продать ЦФА на платформе и получить «живые» деньги, не дожидаясь срока оплаты по контракту. При этом инвесторы могут купить качественный долг надежного эмитента, а небольшой срок ЦФА повышает управляемость инвестиций.

«Цифровой факторинг может быть интересен всем компаниям, которые работают с поставщиками на условиях отсрочки платежа. Мы видим расширяющийся интерес крупного бизнеса к ЦФА. Атомайз готов предложить эмитентам целый ряд типовых смарт-контрактов. Это позволяет упростить и удешевить выпуск ЦФА», — отметила гендиректор «Атомайз» Екатерина Фроловичева.