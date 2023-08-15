Акции и рубль странно отреагировали на решение ЦБ по ставке

Банк России принял решение экстренно повысить ключевую ставку до 12% годовых. Аналитики прогнозировали новую ставку в диапазоне 10-13% годовых. Таким образом, решение регулятора было ближе к верхней границе рыночных ожиданий.

Статья по теме: ЦБ разорвал фондовый и валютный рынки

Тем более удивительным, на первый взгляд, выглядит реакция рынков на вердикт ЦБ.

«Повышение окажет положительное влияние на инфляцию и курс рубля, поскольку увеличит привлекательность рублевых активов (как абсолютную, так и относительно активов в иностранных валютах), что повысит норму сбережения граждан в рублевых активах и повысит спрос на них», - прокомментировал «Эксперту» решение ЦБ старший аналитик УК «Первая» Владислав Данилов.

Статья по теме: Рублю готовятся бросить спасательный круг

В противовес к этому стоит отметить, что сейчас у российских граждан практически нет сбережений в валютных инструментах, поэтому им нечего продавать, чтобы уйти в ставшие более привлекательными рублевые вложения.

Впрочем, вложениями в ОФЗ и другие высоконадежные облигации наверняка заинтересуются крупные компании в том числе экспортеры. Они могут вполне сократить свои запасы на счетах в дружественных юрисдикциях в пользу рублевых инструментов. Но это займет время.

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ в самые ближайшие дни, если не часы, возрастут проценты по кредитам. Это, естественно, негативно для реального бизнеса, который увеличит затраты на обслуживание долга.

Поэтому практически всегда при резком повышении ставки рубль укрепляется, а рынок акций падает. Но сегодня все произошло наоборот.

Российская валюта встретила объявление Банка России о новой ставке в районе 96 руб. за доллар, но уже к обеду вторника «зеленый» стоил более 98 рублей. Рынок акций на открытии торгов в моменте обвалился почти на 2%, но сразу же стал восстанавливаться, немного ускорив подъем после оглашения ставки. В районе обеда Индекс Мосбиржи на 0,6% превышал уровень вчерашнего закрытия в основном за счет роста котировок акций экспортеров на возобновившемся снижении российской валюты.

Такая казалось бы аномальная реакция рынков на резкое повышение ключевой ставки связана с двумя факторами.

«Эффект повышения ставки на курс рубля и инфляцию растянут во времени и имеет определенный лаг, поскольку необходимо время, чтобы внутренний спрос подстроился под новые экономические условия», - объяснил первый фактор Данилов.

«Повышение ключевой ставки не сможет в моменте исправить ситуацию с балансом сил на валютном рынке. Импортерам понадобится какое-то время, чтобы сократить свои запросы на доллар и юань. Пока же они будут продолжать активно покупать валюту для исполнения уже заключенных контрактов», - конкретизировал руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Второй фактор аномальности заключается в том, что на российском рынке очень мало денег спекулянтов, которые могли бы заранее отыграть появление позитивных драйверов для рубля. Многие рисковые игроки еще вчера начали агрессивно продавать доллар против рубля и сегодня стали фиксировать прибыль «по факту» наступления события.

Практически нет и иностранных инвесторов, которые могли бы конвертировать валюту в рубли для скупки подешевевших ОФЗ. «В условиях санкционных ограничений привлекательность рубля для иностранных инвесторов, за счет более высоких процентных ставок, существенно ограничена», - сказал «Эксперту» директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

«Длительность и масштабы ослабления рубля очевидно свидетельствуют о наличии системного дефицита долларов и евро на российском валютном рынке. Не помогли ни устойчивый рост мировых цен на нефть, ни отсутствие новых секторальных санкций против России, ни предыдущее повышение ключевой ставки сразу на 1 процентный пункт 21 июля», - считает он.

Однако в обозримой перспективе высокая ставка снизит давление на рубль.

«Рост ставки будет способствовать замедлению кредитования, что вкупе с повышением нормы сбережения снизит совокупный спрос в экономике и будет способствовать более медленному росту цен и более растянутому во времени (или менее интенсивному) эффекту переносу рубля в инфляцию. Более того, снижение совокупного спроса в экономике снизит спрос на импортные товары, что будет способствовать более высокому сальдо текущего счета и окажет положительное влияние на курс рубля (и, следовательно, на инфляцию)», - уверен Данилов.

При этом трейдеры и аналитики ждут других мер со стороны Банка России, если рубль продолжит деградировать. Среди них Данилов называет дополнительное ужесточение нормативов банковского кредитования. Главный экономист инвесткомпании «РУСС-ИНВЕСТ» Александр Арутюнян не исключает введение обязательной продажи экспортной валютной выручки, совмещенную с контролем за движением капитала.