Рынок акций: у высоких процентных ставок есть свои бенефициары

Волатильность торгов на фондовом и валютном рынках сегодня была необычно высокой. Утром инвесторы ждали решения ЦБ по ключевой ставке, продавая доллар и акции. Потом «по факту» состоявшегося события акции и доллар резко подорожали, но к вечеру вновь стали сдавать свои позиции.

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Инвесторы обдумывают, насколько рост ставки может сдержать рубль от дальнейшего падения, а пока покупают бумаги, которые, как они считают, получат преимущество от высоких процентных ставок.

Главным бенефициаром сегодняшнего решения Банка России, безусловно, станет Московская биржа. Ранее она получала львиную долю дохода не от комиссий за совершения клиентами операций, а от размещения на рынке свободных остатков клиентских средств. Ясное дело, что чем выше ставки за пользование деньгами, тем больше будут доходы биржи. При этом она сама практически не пользуется займами.

Сегодня акции Мосбиржи с результатом +4,5% были в числе лидеров роста.

Повышением котировок закрылись и два крупнейших российских банка: Сбер прибавил 0,2%, ВТБ – +0,5%.

Но с банками ситуация далеко не однозначная. С ростом кредитных ставок увеличится разница между стоимостью кредитов и привлечения средств, что должно повысить доходы банковской системы. Однако неизбежно и замедление темпов роста кредитования. Для чего, собственно говоря, и повышалась ключевая ставка.

Таким образом, пока непонятно выиграют или проиграют банки от решения регулятора.

К этому стоит добавить, что резко упала стоимость облигаций, поэтому финансовые результаты банков за август могут быть более слабыми из-за переоценки стоимости долговых обязательств, находящихся в их портфелях. Но это, как говорится, будут «бумажные» потери.

Многие аналитики считают, что больше других от удорожания кредитов пострадают девелоперы и рекомендуют избавляться от их бумаг. С этой точкой зрения трудно поспорить. Если посмотреть на отчетности застройщиков, то многие из них указывали, что порядка 80% сделок с недвижимостью было заключено с использованием покупателями заемных средств.

Теперь ипотека станет как минимум процента на три дороже. Это только кажется, что 3% это немного. При длительных сроках кредитования такая прибавка к ипотеке приведет к дополнительной переплате 50, а то и 100 процентов от стоимости жилья. Что явно не добавит резвости спросу на него.

К этому стоит добавить, что в последние месяцы застройщики стали давать хорошие скидки на свои квадратные метры, что говорит о насыщенности рынка.

В такой ситуации неудивительно, что в сегодняшней пятерке аутсайдеров дня три места заняли представители строительного комплекса. Возглавивший рейтинг падения ПИК потерял 2,8% капитализации, «Эталон» снизился на 2%, а ЛСР – на 1,6%.

Все факторы говорили сегодня и в пользу распродажи акций нефтяных компаний. Так, нефть сегодня дешевела практически весь день, к концу основных торгов на Московской бирже потеряв 2% стоимости относительно вчерашнего закрытия. Тем не менее, практически все акции нефтяного сектора прибавили в цене.

Раньше рост акций нефтянки на падающей нефти объяснялся девальвацией рубля, но сегодня и рубль укрепился к доллару на 0,6%.

Не очень ликвидные бумаги «Русснефти» с результатом +4,2% вообще замкнули тройку лидеров. Из «голубых фишек» лучший результат показали привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (+2,5%), которые обычно сильно растут на падающем рубле. «Роснефть» подорожала на 1,9%.

Такой аномальный результат нефтяных акций во многом связан с тем, что в последние недели очень много аналитиков рекомендует их покупать, ожидая роста доходов нефтяных компаний и ухода котировок нефти в район $90. И если нефть завтра не начнет дорожать или сильно не упадет рубль, то по бумагам сектора прокатится волна фиксации спекулятивной прибыли.

В целом же сегодняшний спрос на нефтянку говорит о том, что большинство инвесторов пока не готово продавать акции, деньги на покупки у них есть, и они продолжат искать новые идеи.

По итогам торгов Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%, но это стало отголоском вчерашних распродаж на вечерней сессии, когда Индекс не рачитывается.