Шойгу заявил, что РФ может применить кассетные боеприпасы в качестве ответа на поставки их Киеву

Москва воздерживается от применения кассетных боеприпасов, однако может использовать такие снаряды в качестве ответной меры на поставки их Украине.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Ни мы, ни американцы, ни Киев не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам. В то же время Россия, понимая, какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации», — сказал чиновник, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Он подчеркнул, что в случае американских поставок кассетных боеприпасов на Украину российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства в качестве ответной меры.

«Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее», — предупредил Шойгу.

Также глава Минобороны сообщил, что командованием Объединенной группировки войск в районе СВО принимаются «дополнительные меры организационного и технического характера по защите личного состава и техники от поражающих элементов кассетных боеприпасов». Он выразил уверенность в том, что поставка Киеву кассетных боеприпасов приведет к затягиванию конфликта.

Спецоперация стала серьезным испытанием для российской армии, в том числе из-за необходимости скрупулезно изучать особенности применяемого ВСУ вооружения, отметил ранее глава Минобороны. «В кратчайшие сроки приходится решать сложные организационные, технические и оперативные задачи, налаживать скрупулезное изучение тактики противника, особенностей применяемых им вооружений и системы управления войсками», — заявил министр.

Он заверил, что результаты этой работы используются для модернизации и наращивания боевого потенциала российской армии. «В сжатые сроки кратно увеличено производство ракетно-артиллерийского вооружения, танков и другой бронетехники, беспилотных летательных аппаратов. Необходимость нарастить выпуск боевой техники и боеприпасов в условиях западных санкций придала дополнительный импульс развитию импортозамещения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса», — уточнил он.

Шойгу также заявил, что военный потенциал Киева практически исчерпан. «Несмотря на всестороннюю помощь Запада, ВСУ не удается добиться результатов. Пример тому — разрекламированное стратегическое контрнаступление», — заключил глава Минобороны.