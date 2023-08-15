Центробанк повысил ключевую ставку до 12% годовых

Совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых.

«Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», — указывается на сайте регулятора.

В ЦБ констатировали, что инфляционное давление продолжает усиливаться; на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. «При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится в пресс-релизе ЦБ.

Отмечается, что рост внутреннего спроса, превышающий возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. «В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — поясняет регулятор, указывая на то что, сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году.

«Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — подчеркивается в сообщении.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, состоится 15 сентября.

Ранее, 21 июля, Центробанк повысил ключевую ставку на 100 б. п., до 8,5%. C сентября прошлого года cтавка держалась на уровне 7,5%.