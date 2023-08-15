В Совфеде назвали условия, при которых Украина пойдёт на мирные переговоры с Россией

Член верхней палаты российского парламента Андрей Климов назвал условия, при которых Киев пойдёт на мирные переговоры с Москвой.

В интервью изданию Lenta.ru он заявил, что это произойдёт, если Украина получит на это отмашку из США. По его словам, Вашингтон должен дать жёсткую, конкретную команду Киеву подписать с нами некое соглашение или договор — как он будет называться, вторично.

«За его основу могут быть взяты схемы, которые обсуждались в Стамбуле год назад, – считает сенатор. – Эти схемы должны учитывать объективную реальность, всё то, что изменилось с тех пор, в частности, прошедшие референдумы. После этого бумагу должны подписать украинские власти».

Также он полагает, что после подписания мирного договора, у представителей нынешнего киевского режима не будет возможности переизбраться на новые сроки ввиду неприязни со стороны населения. Поэтому, по его мнению, Вашингтон, должен будет предоставить им гарантии личной безопасности.

«Тогда в итоге у США появится возможность сделать вид, что они ничего не проиграли, а проиграл якобы только Киев. У Украины же появится возможность выбрать себе других правителей, которые восстановят нейтральный статус страны. Хотелось бы напомнить, что мы признали Украину как суверенное государство именно потому, что был декларирован её нейтральный статус», – подчеркнул Климов.

При этом член Совфеда назвал и другой возможный сценарий завершения конфликта – это самостоятельное достижение Россией изначальных целей спецоперации.

«Что-то мне подсказывает, что именно этот вариант более вероятен», – резюмировал Климов.

Ранее «Эксперт» писал, что по мнению другого сенаторы – Ольги Ковитиди – НАТО показало свою несостоятельность в управлении украинской военной кампанией против России.

Как отметила она, провалившееся контрнаступление ВСУ всерьёз обеспокоило альянс. Поэтому для сохранения своего «лица» НАТО готовиться к открытию второго фронта и активизации на западном направлении.