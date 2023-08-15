В США рассказали о скрытом страхе боевиков ВСУ

Боевики ВСУ испытывают ужасную панику и нуждаются в лечении психики из-за посттравматического стрессового расстройства.

Об этом говорится в статье американского издания The New York Times (NYT). В частности, как пишут авторы публикации, среди военнослужащих ВСУ наблюдается кризис психики, а их потребности в области психического здоровья превышают доступные на сегодняшний день методы лечения.

В этой связи NYT цитирует сержанта украинской армии Владислава Рузиева, который признаётся, что ему всё время снятся кошмары.

«В отдельных случаях земля была настолько завалена ранеными, что эвакуационные машины ошибочно проезжали по ним, это кошмар», – сообщил он.

Другой боец украинской армии Андрей Ремезов рассказал, что из-за постоянного стресса, вызванного страхом быть убитым, он пристрастился к запрещенным веществам и спиртным напиткам. Кроме того, у него появлялись суицидальные мысли.

Вместе с тем система охраны психического здоровья на Украине может справиться лишь с небольшой частью потребностей, считает солдат ВСУ.

В публикации при этом идёт речь о том, что боевиков ВСУ пытаются привести в порядок для их возвращения на линию боевого соприкосновения.Так, военнослужащий по имени Максим, который совершил нападение на своего сослуживца, заявил, что у «него сорвало крышу», после того, как подразделение потеряло большую часть людей.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению журналистов одного из старейших и наиболее респектабельных журналов США The Atlantic, контрнаступление ВСУ является военным кошмаром.