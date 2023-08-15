Владимир Ефимов: 22 га земли выделили застройщикам власти Москвы под коммерческую застройку

Власти Москвы с начала 2023 года предоставили инвесторам целевым назначением 9 земельных участков общей площадью около 22 га. На них построят коммерческие объекты в рамках масштабных инвестиционных проектов, сообщил 15 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«С начала 2023 года город без проведения торгов предоставил инвесторам 22 га земли для возведения 9 коммерческих объектов общей площадью почти 400 тыс. кв. м. В городе появятся многофункциональные центры, общественно-деловые комплексы, паркинги и другие объекты», — сказал Владимир Ефимов.

В том числе, самый крупный участок, переданный инвестору, — площадью почти 15,9 га — расположен на северо-западе Москвы. На нем девелопер возведет многофункциональный центр площадью около 250 тыс кв м, уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Еще один участок площадью 2,1 га в СЗАО был выделен инвестору для строительства комплекса с подземным паркингом и открытыми плоскостными автостоянками общей вместимостью 330 машино-мест вблизи станции метро «Мневники». Площадь объекта составит 42,5 тыс. кв. м», — отметил он. А на западе Москвы, на территории площадью 1,2 га рядом со станцией метро «Кунцевская», построят общественно-деловой комплекс площадью 30 тыс «квадратов», добавил Максим Гаман.

Кроме того, еще два коммерческих объекта построят на юго-востоке и юге Москвы, на участках площадью 1 га и 0,9 га. И по одному участку девелоперам выделили в центре Москвы и в ТиНАО.

Москва строится с учетом ключевого принципа комплексности и сбалансированности. Появление новых домов, метро и дорог на карте города влияют на развитие города в масштабе и, конечно, на бытовые нужды горожан. Таким образом, создана городская среда, ориентированная на человека. Город проектируется с серьезным заделом на будущее, чтобы жить в новых домах, ездить по новым дорогам и пользоваться новыми станциями метро смогло не одно поколение москвичей.

Напомним, что согласно городскому законодательству, инвесторы могут получить земельные участки под реализацию масштабного инвестиционного проекта (МаИП) целевым назначением: в аренду на 5 лет. Таким статусом наделяют проекты, важные для развития столицы: будущие промышленные площадки, спортивные объекты, детские сады и школы, торговые и деловые центры. С помощью этого механизма в столице развивается городская инфраструктура и появляются новые рабочие места.