ВС РФ нанесли удар по ключевым предприятиям украинского ВПК

В ночь на 15 августа ВС РФ нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима.

Согласно информации Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесён значительный ущерб, сообщает Telegram-канал российского военного ведомства.

Как ранее писал «Эксперт», на брифинге 14 августа Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены.