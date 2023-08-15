X5 Group зарегистрировала сделку по приобретению компании «Виктория Балтия»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оповещена о первых результатах исполнения своего предписания в рамках покупки ретейлером X5 Group компании «Виктория Балтия», которая управляет торговыми сетями «Виктория» и «Дешево».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ретейлер сообщил в антимонопольное ведомство о том, что сделка зарегистрирована 14 августа. При этом из-за превышения доли в 25% компании передали третьим лицам торговые объекты, расположенные в границах городского округа Долгопрудный Московской области», — поясняется в сообщении антимонопольной службы.

Отмечается, что X5 распространила на перешедшее ей юрлицо действующие добровольные обязательства по ограничению наценок на отдельные позиции продуктов питания. Компания обязалась каждую неделю направлять в ФАС подтверждающие материалы в виде информации о средних закупочных и розничных ценах на социально значимые продовольственные товары первой цены в приобретенных магазинах.

О достижении договоренностей по покупке компании «Виктория Балтия», управляющей магазинами «Виктория» в Калининградской области, Москве и Подмосковье, а также точками «Дешево» в Калининградской области, стало известно в начале текущего месяца. Уточнялось, что в периметр сделки входят 118 магазинов. ФАС одобрила ходатайство ретейлера при условии исполнения предписания.