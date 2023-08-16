S&P 500 перешел на сторону медведей

Вчера акции в США вдруг вернулись в режим «хорошие новости – это плохие новости», казалось, ушедший в историю с тех пор, как рынок в целом счел, что пик подъема ставки ФРС остался позади. Но статистика нанесла неожиданный удар по консенсусу в этом вопросе.

Еще до начала торгов вышли данные о том, что темпы роста объема розничных продаж в США внезапно выросли с пересмотренных 0,2% в июне до 0,7% в июле. Аналитики ожидали увеличения с 0,3% до 0,4%.

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Это противоречило уже сложившейся в головах картине успешной борьбы с инфляцией на фоне замедления экономики. И многие задумались о том, не продолжит ли теперь ФРС ужесточение денежно-кредитной политики.

«Самые последние данные – розничные продажи – показывают, что экономика все еще держится довольно хорошо, - цитировал вчера Bloomberg главного стратега Spouting Rock Asset Management Риса Уильямса. – Очевидно, что экономика чувствует себя лучше, чем кто-либо ожидал шесть месяцев назад. Очень сомневаюсь, что инфляция сможет в этом году снизиться до 2% и сохраниться на этом уровне».

Получить яркое представление о разогреве экономики, на который намекали данные о розничных продажах, можно было в тот же день. Ближе к концу торгов были опубликованы оценки модели ФРБ Атланты GDPNow, прогнозирующей ВВП в режиме реального времени на основе обновляемой статистики.

Она учла новые цифры и выдала фантастический прогноз на III квартал – рост экономики США составит 5%. Какая уж там рецессия… И похоже, что с празднованием победы над инфляцией рынок тоже поспешил.

Одного этого хватило бы акциям, снижавшимся с июля, чтобы завершить день в минус. И вторник Dow Jones Industrial Average закрыл падением на 1%, S&P 500 – на 1,2%, а Nasdaq Composite – на 1,1%.

«Учитывая тот факт, что все сейчас крайне бдительны по отношению к ФРС и ее следующему шагу в сентябре, неудивительно, что рынок отреагировал с таким волнением, - говорил Reuters основатель Andersen Capital Management Питер Андерсон. – Ведь данные о розничных продажах могут указывать на то, что ФРС продолжит поднимать ставки».

Но были и другие причины для продаж. Рынок вспомнил, что проблемы, утопившие весной First Republic, Signature, Silicon Valley и Silvergate, есть и у других банков. Поводом стало предупреждение Fitch о том, что она может понизить рейтинги десятков кредитных организаций, в том числе и двух крупнейших в США – JPMorgan Chase и Bank of America.

Неудивительно, что акции банков вчера продавали. Индекс KBW Bank потерял на закрытие торгов 3,4%, а KBW Regional Banking – 2,8%.

Раз проблемы банков никуда не делись, то в случае ужесточения политики ФРС, они только усугубятся. Все-таки именно подъем ставок обесценил активы, приобретенные ими за десятилетие бесплатных денег. А это и было одной из основных причин банкротств американских региональных банков.

И вчера президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари смог подкрепить сразу обе фобии, вернувшиеся на рынок. С одной стороны, он выступил за ужесточение требований к капиталу региональных банков, на что публика ответила усилением распродаж их акций. С другой – Кашкари, как он сообщил, не уверен в том, что ФРС уже сделала все необходимое для победы над инфляцией.

В итоге снизились все без исключения секторы индекса S&P 500. Но финансовый занял лишь второе место с конца, потеряв 1,8%. А лидером стал энергетический сектор, отыгравший двухдневное падение цен на нефть снижением на 2,4%. В остальном же просто продолжилось сползание американских акций, идущее весь август – пик года по индексу широкого рынка был 27 июля.

«Неспособность S&P 500 в течение нескольких недель устанавливать новые максимумы неуклонно подрывала психологию рынка», - написал вчера клиентам аналитик Vital Knowledge Адам Кризафулли.

И первый яркий результат этого процесса был зафиксирован как раз вчера – S&P 500 закрыл день на минимуме с 11 июля, впервые с марта оказавшись ниже 50-дневной скользящей средней. Последнее не могло не воодушевить медведей: пробит первый серьезный уровень поддержки. К тому же, как подметил Bloomberg, заодно был остановлен и самый продолжительный рыночный импульс с сентября 2020 года.

