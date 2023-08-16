Человечество обеднело впервые после финансового кризиса 2008 года

В прошлом году из-за инфляции и сильного доллара взрослые жители Земли потеряли в общей сложности 11,3 трлн долларов. Сейчас суммарное состояние приблизительно 5,4 млрд взрослых землян составляет, по данным ежегодного отчета Credit Suisse, 454,4 трлн долларов, что на 2,4% меньше, чем было в 2021 году. Причем, львиная доля потерь пришлась на североамериканцев и европейцев, потерявших 10,9 трлн долларов (96,4%).

По регионам, однако, картина отличается. Выросло суммарное состояние и жителей Латинской Америки. Прибавка в 2,4 трлн долларов объясняется главным образом укреплением латиноамериканских валют по отношению к американскому доллару в среднем за год на 6%.