Человечество обеднело впервые после финансового кризиса 2008 года

В прошлом году из-за инфляции и сильного доллара взрослые жители Земли потеряли в общей сложности 11,3 трлн долларов. Сейчас суммарное состояние приблизительно 5,4 млрд взрослых землян составляет, по данным ежегодного отчета Credit Suisse, 454,4 трлн долларов, что на 2,4% меньше, чем было в 2021 году. Причем, львиная доля потерь пришлась на североамериканцев и европейцев, потерявших 10,9 трлн долларов (96,4%).
По регионам, однако, картина отличается. Выросло суммарное состояние и жителей Латинской Америки. Прибавка в 2,4 трлн долларов объясняется главным образом укреплением латиноамериканских валют по отношению к американскому доллару в среднем за год на 6%.
«Эволюция богатств оказалась стойкой,- объясняет глава отдела исследований и экономики Credit Suisse Наннет Хехлер-Фэйдербе.- Она выдержала коронавирусную пандемию и побила рекорд в 2021 году. Однако инфляция, рост учетной ставки и обесценивание валюты в 2022 году все изменило».
Формальным плюсом обеднения человечества в прошлом году является сокращение материального неравенства на планете. Сократил его и обвал активов, подчеркнула Хехлер-Фэйдербе. Суммарное число миллионеров сократилось за год на 3,5 млн человек. Сейчас обладателей состояний не менее миллиона долларов ок. 59,4 млн. Ослабил железную хватку над мировыми богатствами и «золотой процент», 1% самых богатых жителей Земли. Доля супербогачей в мировом богатстве сократилась в прошлом году до 44,5%.
В ряде стран суммарное богатство выросло. Лидерами по росту подушевого богатства в 2022 году стали Норвегия, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. По потерям подушевого богатства в прошлом году лидируют Швеция, Новая Зеландия, Австралия и Канада.
2022 год в отношении богатств запомнится лишь первым за полтора десятилетия (после финансового кризиса 2008 года) снижением суммарного богатства. Тем не менее, тенденция на его рост сохранится. Эксперты прогнозируют рост суммарного богатства человечества к 2027 году на 38% до 629 трлн долларов, а также рост количества миллионеров с нынешних почти 60 млн человек до 86 млн, т.е. на 43%.