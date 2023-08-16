«Детский мир» открыл первый дискаунтер в Москве

Группа компаний «Детский мир» открыла на севере Москвы первый дискаунтер под брендом «Ещё». Как сообщает портал Retail.ru, магазин разместился на втором этаже ТЦ «Алтуфьевский». Половина из 4 тыс. наименований товаров продаются по цене ниже 99 рублей, следует из рекламы магазина.

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По данным издания, дискаунтер предлагает продукты питания, товары для дома, гигиены и ухода, а также одежду, обувь, игрушки и косметику.

Площадь торгового зала составляет около 600 кв. метров. Из информации, размещенной в торговой точке, следует, что в ближайшее время в столице появится как минимум три магазина «Ещё». Кроме того, дискаунтеры крупнейшего российского ретейлера детских товаров откроются в Мытищах, Солнечногорске, Ярославле, Ржеве, Нижнем Новгороде, Муроме и Павлово. Первый магазин сети «Ещё» был открыт в Дзержинске Нижегородской области, уточняет издание.

