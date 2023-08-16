«Дочка» Сбера начала выдавать автокредиты в Крыму

Дочерний банк Сбера «Драйв Клик Банк», специализирующийся на автокредитовании, открыл региональное представительство в Симферополе. Жители Крыма смогут оформить в кредит новые автомобили LADA, CHERY, EXEED, «Москвич», а также авто с пробегом, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Статья по теме: Финансовый передел в Крыму: в регион заходит Сбер

«Уже в августе жители Крыма смогут приобрести автомобиль в кредит в дилерских центрах, в том числе по совместным программам с автобрендами по ставке от 0,01% годовых. Список доступных для кредитования брендов будет расширяться», — сообщили в банке.

По словам первого зампреда правления Сбера Кирилла Царева, жители полуострова смогут воспользоваться всеми действующими программами с популярными брендами машин, в том числе и для приобретения электромобилей.

По данным пресс-службы, за семь месяцев «Драйв Клик Банк» выдал автокредиты на сумму более 142 млрд рублей. При этом в 2022 году этот объем составлял 57 млрд рублей, а в 2021-м — 72 млрд рублей.

